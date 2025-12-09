<a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/fahrplaene-2026" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Fahrpläne von südtirolmobil<\/a> werden jährlich auf Grundlage von Fahrgastmeldungen sowie in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Bildungseinrichtungen und Tourismusorganisationen weiterentwickelt.<BR \/><BR \/>Um gut vorbereitet in das kommende Fahrplanjahr zu starten, empfiehlt südtirolmobil, die Bekanntgaben der nächsten Wochen aufmerksam zu verfolgen. Über die südtirolmobil-App sowie die Online-Fahrplanauskunft stehen sämtliche aktualisierten Verbindungen pünktlich zum Fahrplanwechsel zur Verfügung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246500_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246503_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246506_image" \/><\/div>