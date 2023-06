Neue Themenausstellung im Landesmuseum Schloss Tirol: Der Altar von Schloss Tirol

Wiener Hofmaler, Altar von Schloss Tirol, geschlossener Zustand mit Wappen und den Stifterpaaren, 1370/73; Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Ältere kunstgeschichtliche Sammlung - Foto: © Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum

Wiener Hofmaler, Altar von Schloss Tirol, geöffnet, 1370/73; Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Ältere kunstgeschichtliche Sammlung - Foto: © Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum

Tirol kommt an Habsburg, 1363 Jänner 26, Bozen; Tiroler Landesarchiv - Foto: © Tiroler Landesarchiv

Wiener Hofmaler, Altar von Schloss Tirol, rechte Flügelinnenseite mit dem Marientod, 1370/73; Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Ältere kunstgeschichtliche Sammlung - Foto: © Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum

Der Altar wurde um 1370/73 von den Herzögen Leopold III. und Albrecht III. in die Kapelle der Residenzburg Schloss Tirol gestiftet. Er bildet das älteste Beispiel für Flügelretabel im Alpenraum. Der Altar stand bis um 1670 in der Oberkapelle. 1813/14 gelangte er in den Besitz von Erzherzog Johann, der ihn restaurieren ließ und ihn 1826 dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck übergab. 1828 fand er Aufnahme in Stift Wilten. 1950 kehrte er in die Sammlungen des Ferdinandeums zurück. Nach mehr als 200 Jahren sind nun die wertvollen Flügeltafeln wieder auf Schloss Tirol in einer Ausstellung zu sehen.Kunsthistorisch bedeutsam ist die Qualität der Malereien, die in einer an der Kunstproduktion Kaiser Karls IV. orientierten Künstlerwerkstatt in Wien entstanden sind. Die Bedeutung der Malerei liegt in den frappanten ikonografischen Details der Flügel- und Gefachebilder.Auch der historische Hintergrund wird in der Ausstellung erläutert. Die Herzöge Albrecht III. und Leopold III. sind es, die bei einem Umritt den Altar nach Schloss Tirol brachten. Die Geschichte wird dabei in ausgewählten, höchst signifikanten Quellen illustriert und verdeutlicht. Nicht fehlen darf dabei das „Schlüsseldokument“, der Vertrag vom 26. Jänner 1363, mit dem Tirol an die Habsburger ging.Die Ergebnisse der materialtechnologischen Untersuchung des Altars liegen noch unter Verschluss und können in der Ausstellung nicht gezeigt werden. Dank der technologischen Nachstellungen von Anna Rommel aber wird ein guter Einblick in die Entstehung des Retabels gewonnen. Die Flügel wurden schon fertig aus Wien angeliefert. Der Zusammenbau des Schreines erfolgte vor Ort. Zu den besonderen Eigenheiten gehören die in der böhmischen Herstellungstradition gründenden Techniken der besonderen ornamentalen Behandlung. Für die Ausstellung wurde das Detail des knienden Herzogs Leopold III. auf dem linken Außenflügel des Retabels nachgeformt. Es verdeutlicht das hohe technische Können der Hersteller.Die Ausstellung, zu der auch ein Katalog erschienen ist, ist bis 19. November zu sehen.