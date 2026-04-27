Der neue CONAD in Pfalzen überzeugt durch ein modernes, übersichtliches Marktkonzept. Eine klar strukturierte Warenanordnung sorgt für einen angenehmen und schnellen Einkauf. Kundinnen und Kunden finden hier alles für den täglichen Bedarf – von frischem Obst und Gemüse über Fleisch- und Wurstwaren, Milchprodukte, Brot und Backwaren bis hin zu Haushaltsartikeln, ausgewählten Non-Food- Produkten und ein großes Sortiment an Bioprodukten, glutenfreien und veganen Artikeln. Außerdem stehen zahlreiche kostenlose Parkplätze zur Verfügung.<BR \/> Dank eines digitalen Parksystems ist gewährleistet, dass stets ausreichend Stellplätze vorhanden sind, sodass sich Kundinnen und Kunden keine Gedanken über die Parkplatzsuche machen müssen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Frische und Regionalität. Viele Produkte stammen von Südtiroler Lieferanten und Produzenten, wodurch nicht nur Qualität und Frische gewährleistet werden, sondern auch die regionale Wirtschaft gezielt unterstützt wird. Ergänzt wird das Sortiment durch die bewährten CONAD-Eigenmarken, die für verlässliche Qualität zu fairen Preisen stehen und eine attraktive Alternative zu klassischen Markenprodukten darstellen.<BR \/>Neben dem Sortiment spielt auch der Servicegedanke eine zentrale Rolle. Ein engagiertes Team steht den Kundinnen und Kunden beratend zur Seite und sorgt für eine angenehme Einkaufsatmosphäre. Die per¬sönliche Betreuung ist ein wesentliches Merkmal der von Anjoka geführten CONAD-Filialen und trägt dazu bei, dass sich der Markt als Treffpunkt im Dorf etabliert. Mit der Neueröffnung entstehen zudem neue Arbeitsplätze in Pfalzen, was die Bedeutung des Projekts für die Gemeinde zusätzlich unterstr.<BR \/><BR \/><b>CONAD CITY PFALZEN Zahlen & Fakten<\/b><BR \/><BR \/><b>13.000<\/b> Artikel im Sortiment <BR \/><b>1.000<\/b> Bio-Artikel <BR \/><b>800<\/b> Produkte von Südtiroler Bauern <BR \/><b>200<\/b> glutenfreie Artikel <BR \/><BR \/>Produkte von Metzgerei Lanz in Toblach <BR \/>Große Auswahl an veganen und vegetarischen Produkten <BR \/>Markenparfums mit <b>- 20% Rabatt<\/b><BR \/>Frische Grillhähnchen & warme Snacks täglich