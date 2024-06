Neueröffnung des Despar-Supermarkts in Wolkenstein

Das Team von Despar-Wolkenstein freut sich über einen neuen, hochmodernen Arbeitsplatz: Reihe vorne, von links: Emanuela Aliprandi, Roberta Perathoner, Karoline Insam, Anna Maria Fäckl, Annelies Meraner, Valeria Da Col, Patrizia Laimer, Paola Glück. Zweite Reihe, von links: Rosmarie Delago, Brigitte Linder, Wojciech Seroczynski, Daniela Perathoner, Cristian Bonetti, Bettina Hokamp, Veronica Sechi, Alessio Pilia, Doris Mussne. - Foto: © Despar

Der Supermarkt ist nun doppelt so groß und bietet ein breites Sortiment von lokalen Produkten bis hin zu internationalen Delikatessen. Der neu gestaltete Markt beeindruckt mit großzügigen Gängen, Kunstinstallationen und einer verbesserten Energieeffizienz.Das Sortiment umfasst unter anderem hochwertiges Fleisch von regionalen Metzgereien, Käse von lokalen Käsereien und frisches Brot von heimischen Bäckereien. Auch eine umfangreiche Molkereiabteilung sowie frischer Fisch und Sushi gehören zum Angebot.Die Wiedereröffnung markiert einen weiteren Meilenstein in der über 140-jährigen Geschichte der Kaufmannsfamilie Senoner, die seit 1962 als Teil der Despar-Gruppe in Südtirol aktiv ist. Der Umbau ist ein Zeichen ihres Engagements und ihrer Vision für die Zukunft des lokalen Einzelhandels. Despar-Direktor Robert Hillebrand lobt den Umbau als gelungenes Beispiel für den Unternehmergeist der Senoner-Familie, wo Tradition auf Moderne trifft.Der Supermarkt hat täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet, sodass die Kundinnen und Kunden flexibel einkaufen können. Das Team von Despar freut sich darauf, die Kundschaft in den neuen Räumlichkeiten zu begrüßen.Besuchen Sie den neuen Despar-Supermarkt und erleben Sie ein Einkaufserlebnis der Extraklasse!