Neumarkt: Würth eröffnet neuen Store

Würth Italia eröffnet heute den neuen Würth Store in der Bahnhofstraße 51 in Neumarkt, nur wenige Schritte vom Hauptsitz entfernt. Das Unternehmen, das bereits über mehrere Niederlassungen in Italien verfügt, baut nun einen weiteren wichtigen Unternehmens- und Verkaufsstandort aus.Knapp ein Jahr ist es her, dass in Neumarkt der Grundstein für das neue Würth-Logistikzentrum gelegt wurde. Rund 60 Millionen wurden in den modernen und umweltfreundlichen Bau investiert. Die Schaffung des neuen Standortes steht ganz im Zeichen des Plans zum Ausbau der Präsenz von Würth in Italien bis zum Jahr 2025.Im Store ist die gesamte Würth-Produktpalette erhältlich, darunter auch die Hydro-Linie für Heiz- und Sanitärtechnik. Ein echter Hingucker ist der virtuelle Showroom, in dem dank Augmented Reality Projekte in Lebensgröße simuliert werden können. Außerdem gibt es ein eigenes Stockwerk nur für Arbeitssicherheitskleidung und –schuhe der Marke Würth Modyf. Der neue Würth Store überrascht – und bietet ein (virtuelles) Kauferlebnis der nächsten Generation.„Würth Italia hat heuer sein sechzigjähriges Bestehen gefeiert. Umso mehr erfüllt es uns mit Stolz, dass wir ausgerechnet zu diesem besonderen Jubiläum eine neue Niederlassung eröffnen konnten – noch dazu in einer Region, in der wir seit jeher aktiv und mit viel Begeisterung tätig sind und die unser Unternehmen wie keine andere geprägt hat“, so Nicola Piazza, Geschäftsführer von Würth Italia. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, auch weiterhin in die Schaffung neuer Standorte und damit in den Ausbau unserer Präsenz auf gesamtstaatlicher Ebene zu investieren. Unser Anspruch ist es, als Bindeglied zwischen den verschiedenen Unternehmen die Zusammenarbeit aller Branchendienstleister zu fördern und das Gewerbe insgesamt zu stärken.“Ein Besuch im neuen Würth Store lohnt sich allein schon wegen des Showrooms, in dem Kundinnen und Kunden in ein ganz besonderes Erlebnis eintauchen können – denn: Dank Virtual und Mixed Reality gibt es hier schon mal einen Einblick in das fertige Traumbad – detailgetreue Darstellung von Design, Möblierung und Raumaufteilung inklusive.