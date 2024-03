Neueste 4D-Sensortechnologie bei Hörgeräten

Foto: © Zelger Hörexperten

Foto: © Zelger Hörexperten

Das ändert sich nun durch die bahnbrechende 4D-Sensortechnologie in den neuesten Hörgeräten.Erstmals setzen Hörgeräte der neuesten Generation auf eine innovative 4D-Sensortechnologie, die die Hörabsichten der TrägerInnen berücksichtigt. Sensoren erfassen akustische Details der 360°-Klangszene um den/die NutzerIn herum und erkennen Veränderungen zwischen verschiedenen Hörumgebungen. Die Bewegungssensoren analysieren, wie der/die TrägerIn den Kopf und den Körper bewegt, um die Kommunikationssituation zu verstehen und die räumliche Wahrnehmung zu verbessern. Auch prüfen die Sensoren, ob ein aktives Gespräch stattfindet oder nicht und setzen während eines Gesprächs die Sprache in den Vordergrund. Durch diese Analysen gehen die Hörgeräte präzise auf die individuellen Hörbedürfnisse jedes/jeder TrägerIn ein.Die neuen Geräte zeichnen sich auch durch ihre kleine Größe, ihre Eleganz und Diskretion aus. Mit Touch-Steuerung für Rufannahme und benutzerfreundlichen Druckknöpfen bieten sie eine intuitive Steuerung.Das ändert sich nun durch die bahnbrechende 4D-Sensortechnologie in den neuesten Hörgeräten.Die neueste Generation von Hörsystemen beeindruckt auch durch eine Betriebsdauer von bis zu 20 Stunden. Auch sind diese Geräte mit Bluetooth Low Energy Audio ausgestattet und somit bereit für zukünftige Kommunikationstechnologien wie Auracast™. Dies ermöglicht direktes Streamen und freihändiges Telefonieren.Die Steuerung der Hörgeräte war noch nie so einfach: Sie können durch Apps für Smartphone und Smartwatch diskret und bequem bedient werden.Testen Sie nun bei Zelger Hörexperten diese neuen Hörsysteme 30 Tage lang kostenlos. Wir beraten Sie umfassend und stehen Ihnen zur Verfügung.Tel. 800 835 825