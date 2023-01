„Nie aufhören zu sensibilisieren“

Foto: © Harald Wisthaler

Foto: © MANUELA_TESSARO

Die Sicherheitskampagne „Ich habe Spaß – ganz sicher!“ wird von der bekannten Moderatorin Silvia Fontanive begleitet. Am 28. Jänner findet die Kampagne auf der Seiser Alm statt. - Foto: © Silvia Fontanive

Die größte Hochalm Europas erstreckt sich über ganze 56 Quadratkilometer. An ihr weitläufiges Plateau schließen sich die bekannten Berggipfel Schlern, Lang- und Plattkofel an. Im Winter verwandelt sich die Seiser Alm in ein weißes Skiparadies. Wer seinen Skiurlaub in Südtirol mit einem einzigartigen Landschaftserlebnis verbinden will, ist hier genau richtig. Für ein sicheres Skivergnügen, bestens präparierte Pisten und ungetrübten Winterspaß sorgt ein Heer von Mitarbeitern. Sicherheit steht hier an oberster Stelle!Das sagt Helmut Sartori, Präsident der Seilbahnunternehmer.Helmut Sartori (Präsident des Verbandes der Seilbahnunternehmer): Die Aufstiegsanlagen unterliegen strengen Sicherheitsvorkehrungen, die einzuhalten sind und die über allem anderen stehen. Das heißt, bevor die Technik nicht einwandfrei funktioniert, geht kein Fahrgast an Bord. Dies zu garantieren und gleichzeitig die Betriebszeiten ohne Unterbrechungen einzuhalten, ist eine tägliche Herausforderung.Auf den Pisten besteht die Herausforderung nicht nur in einer guten Präparierung, sondern auch das Wetter spielt eine Rolle. Wind, Nebel, Neuschnee oder sehr wenig Schnee – diese Naturereignisse können die Sicherheit auf den Pisten erheblich beeinträchtigen. Hier gilt es, zum richtigen Zeitpunkt richtig zu handeln, eventuell eine Piste zu sperren oder den Betrieb an einem Lift vorübergehend einzustellen. Da spielt die Erfahrung der Mitarbeiter natürlich eine wesentliche Rolle.Abgesehen davon, dass sie ihr Fahrverhalten an ihr Können, an die Pistenverhältnisse und an die Menge der Wintersportler anpassen sollten, die gleichzeitig unterwegs sind, ist das Wichtigste, sich an die Anweisungen des Liftpersonals zu halten. Nicht unterschätzen sollte man zudem die richtige, der Person und ihrem Können angepasste Ausrüstung. Sie trägt entscheidend zur Verringerung des Unfallrisikos bei.Weil sich dort zu jeder Zeit Pistenfahrzeuge aufhalten können. Deren Fahrer müssen sich darauf verlassen können, dass sich im Einsatzgebiet keine Wintersportler aufhalten. Oft sind sie an unübersichtlichen Stellen und auch mit Seilwinden unterwegs. Diese Seile sind vor allem bei Dunkelheit oder Nebel kaum zu erkennen. Selbst wenn man sich im vermeintlichen Sicherheitsabstand befindet, besteht in solchen Situationen Lebensgefahr.Wir dürfen nie aufhören, die Menschen für das Thema Sicherheit auf der Piste zu sensibilisieren. Je mehr Möglichkeiten es gibt, sich zu informieren, desto größer ist die Chance, dass die Information auch die breite Masse erreicht. Das beginnt bei der richtigen Ausrüstung, geht über die Wartung und reicht bis zum Verhalten in und außerhalb der gesicherten Pisten.