Nimm dir Zeit für Trauttmansdorff

Hier die Workshops:

In der Gartensaison 2022 wollen die Gärten zeigen, wieviel mehr ein Garten geben kann, wenn man sich bewusst darauf einlässt. Unter dem Motto „Nimm dir Zeit – Der Garten als Erholungsort“ können sich die Besucherinnen und Besucher auf einem eigenen Parcours zu besonderen Orten und versteckten Plätzen führen lassen und dort innehalten oder aktiv werden. Wie eine Eule können sie den Blick auf die Gipfel der Texelgruppe erweitern, oder die Geräusche des eigenen Körpers vom Summfelsen reflektieren lassen. Auch das Ausziehen der Schuhe im Japanischen Garten ist erwünscht, genauso wie die Umarmung des Küstenmammutbaums. Zudem lädt ein neuer Barfuß-Parcours in den Landschaften Südtirols dazu ein, die unterschiedlichen Oberflächen unter den nackten Füßen mit allen Sinnen zu spüren.Beim gemütlichen Spazieren durch die Gärten fallen diese einzelnen Stationen immer wieder ins Auge. Wolle ist das verbindende Element, das die Gäste an unerwarteten und originellen Orten abholt und begleitet. Mitmachen ist erwünscht.Auch verschiedene Workshops und Sinnesführungen stehen auf dem Programm. Dort heißt es „Alle Sinne bereit?“, denn erfahrene GartenführerInnen sorgen für ein (ent)spannendes Erlebnis im Grünen. Ob mit Energie in den Tag starten oder ihn gemütlich ausklingen lassen: interessante Führungen mit anregenden Übungen zum Krafttanken und Aktivieren sind genau das Richtige.Donnerstag, 21.04.2022Freitag, 15.08.2022Uhr: 16.30Kosten: ab 16.00 Uhr 10,50 € pro Person mit EintrittSamstag, 07.05 | 14.05 | 21.05 | 28.05.2022Uhr: 14.00Kosten: 10,50 € pro Person (zzgl. Eintritt)Samstag, 18.06 | 25.06.2022Samstag, 03.09 | 10.09.2022Uhr: 09.15Kosten: 8,00 € pro Person (zzgl. Eintritt)Freitag, 15.07. | 22.07.2022Uhr: 18.30Kosten: 8,00 € pro Person (zzgl. Eintritt)Samstag, 24.09.2022 - KokedamaSamstag, 08.10.2022 – Kränze für jeden AnlassUhr: 10.00Kosten: 10,50 € pro Person (zzgl. Eintritt)Alle Informationen und Details zu den einzelnen Workshops, Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden Sie auf der Webseite www.trauttmansdorff.it