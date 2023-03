Ohne Weiterbildung kein Erfolg in der Arbeitswelt

Brandnamic-Masterclass für Führungskräfte - Foto: © Brandnamic

Michael Oberhofer - Foto: © Brandnamic

„Man hat nie ausgelernt.“ Diese alte Weisheit ist in einer komplexen Welt aktueller denn je, denn das Gebot der Stunde lautet berufliche Weiterbildung – und zwar auf Arbeitgeber- wie auf Arbeitnehmerseite. Betriebliche Fort- und Weiterbildungen sind ein Grundpfeiler für florierende Unternehmen. Wissensmanagement und die stetige Erweiterung von Kenntnissen und Fertigkeiten stellen einen Betrieb auf sichere Beine und schaffen eine zukunftsfähige Grundlage.Doch nicht nur aus reiner Notwendigkeit, sondern auch aus einem tiefen Bedürfnis heraus erfährt Wissenserwerb gerade so viel Zuspruch – schließlich soll Arbeit nicht nur Geld bringen, sondern vor allem sinnstiftend sein: Aus verschiedenen Studien weiß man, dass momentan nichts so sehr für Zufriedenheit und Motivation am Arbeitsplatz sorgt wie die Chance, sich beruflich – und damit persönlich – weiterzuentwickeln.Das Project Management Institute kommt zum Ergebnis, dass 40 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit des Erwerbs neuer Skills als entscheidenden Faktor bei der Entscheidung für eine Arbeitsstelle ansehen – in allen Bereichen. Spezialisierte Fachkräfte wiederum brauchen kompetente Führungskräfte, denn Hierarchien werden heute anders gedacht als früher und Teamarbeit funktioniert nur noch auf Augenhöhe.All dieses Wissen, samt Strategien und praktischen Tipps, muss den Fortbildungswilligen vermittelt werden, und nicht umsonst ist die Nachfrage bei den verschiedenen Bildungsträgern enorm. Allein die Resonanz auf die regelmäßig stattfindenden Masterclasses der Brandnamic Academy für Führungskräfte und Digital Marketing zeigt den herrschenden Bedarf. Welche Anbieter die richtigen sind, ist im Dschungel der Angebote nicht immer leicht herauszufiltern – doch wie anderswo erleichtern Bewertungssysteme die Wahl. Dass gute Fortbildungsangebote heute in Anwesenheit genauso wie als hybride und digitale Veranstaltungen bzw. E-Learning-Angebote konzipiert werden müssen, versteht sich von selbst: schließlich ist der Faktor Zeit ausschlaggebend, wenn sich Interessierte für eine berufsbegleitende Fortbildung entscheiden. Generell gilt jedoch: Wer etwas dazulernt, macht grundsätzlich nichts falsch.ist teilhabender Geschäftsführer der Marketingagentur Brandnamic In der Brandnamic Academy und auf der E-Learning Plattform yourskill.guide vermitteln die Marketingexperten Branchenwissen in den Bereichen Hotel, Marketing, Kommunikation, Human Resources und Leadership.