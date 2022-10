Oktober ist Sparmonat – Spielen und Sparen mit der neuen App Despar Tribù

Despar, Eurospar und Interspar

Foto: © Aspiag

Die App „ Despar Tribù “ ist die App von Despar, mit der die „Tribú“ - die große Community von Despar, Eurospar und Interspar - exklusive Vorteile und Angebote erhalten kann und jeden Tag bei ihrem Einkauf unkompliziert spart.Im Oktober können alle KundInnen mit den neuen Spielen in der App namens „Küchenchef Pino“, „Tris Quiz“ und „das Schlüsselwort“ wöchentlich Happy Cards (Einkaufsgutscheinen) oder Herzpunkte gewinnen, um diese beim nächsten Einkauf einzulösen und noch mehr zu sparen. Auch das beliebte „Südtirol Quiz“ ist wie gewohnt wöchentlich mit einer neuen Frage zu finden.So einfach kann man im Oktober zusätzlich sparen:1. In den Geschäften vonim Wert von mindestens 10€ einkaufen.2. Den persönlichen QR-Code seiner App an der Kasse vorzeigen und einefür die neuen Spiele in der App erhalten. Jeden Tag kann man eine neue Spielchance erhalten.3. Danach den neuenin der App besuchen und von Montag bis Freitag mitspielen, um in der Rangliste aufzusteigen.Je mehr Münzen bei den Spielen gesammelt werden, desto weiter steigt man in der wöchentlichen Rangliste auf. Jede Woche werden die ersten 1.000 Spieler in der Rangliste mit Happy Cards oder Herzpunkten für den nächsten Einkauf belohnt.Alle Informationen zum „Monat der Tribù“ finden Sie unter: https://www.despar.it/de/monat-der-tribu/ Die App Despar Tribú ist kostenlos und kann in allen teilnehmenden Geschäften vonin Südtirol und ganz Italien verwendet werden. Neue Mitglieder erhalten sofort einen Startgutschein von 5 Euro. Mehr Infos auf www.despar.it