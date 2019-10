Oktoberfest bei Möbel Planer in Eppan

Das Einrichtungshaus Möbel Planer in Eppan führt nicht nur beste Möbel aller Art, sondern dort lässt es sich auch ordentlich feiern. Am Samstag, 12. Oktober, und am verkaufsoffenen Sonntag, 13. Oktober, steht das Oktoberfest an.