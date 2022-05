„Olls hondgmocht“ - Kunst & Genuss-Markt in Partschins

Foto: © Helmuth Rier/www.fotorier.it

Der Name „Olls hondgmocht!“ ist Programm, denn hier gibt’s nur von Hand gefertigte Produkte aus Südtirol. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt mit „kulinarisch Hondgmochtem“.Die AusstellerInnen: lokale Produzenten, Kräuter-Experten, Kunsthandwerker, originelle Künstler, Näh-Feen und kreative Köpfe aus Südtirol.An 35 Ständen werden handgemachte Waren und lokal angebaute Produkte präsentiert, darunter Geschnitztes aus Holz, Holzarbeiten aus Zirbe, Holzschmuck, Aufschneid-Bretter, Filzprodukte, Kräuterprodukte, Taschen aus unterschiedlichsten Materialien, Modeschmuck & Accessoires, Destillate, Wein, Genähtes aus Kunstleder, Unikate aus Südtirol, Karten, Kerzen, Teelichter und Leuchten aus Papier und Naturmaterialien, Hanfprodukte (Lebensmittel), Mützen, Kinderbekleidung, Kaminwurzn, Speck, Salami, Brot, Käse, Joghurt, Chutney, Pesto, Salze, Schokolade…Alle Handwerker, Künstler und Produzenten vom „Olls hondgmocht!“-Markt finden Sie hier: www.hondgmocht.com Wer Liebhaber einzigartiger Unikate ist, ausgefallene Geschenke sucht, oder sich mit leckeren selbstgemachten Produkten eindecken möchte, der ist in Partschins genau richtig. Die kreativen Aussteller haben mit Herzblut viel Schönes aus den verschiedensten Materialien gezaubert und freuen sich auf jeden Besuch.Der besondere Markt findet amvon 10.00 – 18.00 Uhr im Garten des Ansitzesstatt.STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.