Online- oder Außenwerbung: Die Wahl des idealen Medienkanals

Reichweite erzielen

Mit Außenwerbung werden viele Menschen gleichzeitig angesprochen und somit generiert deine Werbung eine hohe Reichweite. Mit über 1.400 Werbeflächen, bietet First Avenue mit Abstand das vielseitigste und größte Außenwerbeangebot in ganz Südtirol.



2.

Bekanntheit steigern

Markenbekanntheit- und Image können durch Außenwerbung positiv beeinflusst werden. Durch kluge Positionierung deiner Werbung kannst du mögliche Interessent:innen direkt erreichen. Auf diese Weise wird deine Markenbotschaft unbewusst wahrgenommen und bleibt im Gedächtnis.



3.

Flexible Ausrichtung

Da Kampagnen sowohl zeitlich als auch räumlich individuell geplant werden können, lassen sie sich besser auf vorher festgelegte Zielgruppen abstimmen und erreicht deine Kund:innen zielgenau.



4.

Individuelles Budget

Die Ausgaben für eine Out of Home-Kampagne hängen von der Kampagnenlaufzeit, dem Standort und dem Medium ab. Daher kann deine Kampagne an dein persönliches Budget angepasst werden.



Die Vorteile von Onlinewerbung



Unter Onlinewerbung versteht man die Verbreitung und Bewerbung von Informationen, Dienstleistungen und Produkten über das Internet. Diese Vorteile bietet dir Onlinewerbung:



1.

Streuverlust minimieren

Ein präzises Targeting hilft dir dabei deine Zielgruppe nach Interessen, Suchverhalten, Eigenschaften und Navigationsverhalten einzuteilen. So reduzierst du Streuverluste und kannst sogar Ausgaben senken.



2.

Weniger Kosten

Mit Werbung auf Social Media und Google kannst du mit einem kleinen Betrag viel erreichen. Du kannst selbst bestimmen, wie viel Geld du für welche Maßnahmen einsetzen willst.



3.

Bewertbarkeit der Maßnahmen

Mit Online-Anzeigen kannst du verfolgen, von wo aus Benutzer:innnen zugreifen, welche Inhalte sie auf deiner Website interessieren und ob sie dein angestrebtes Ziel, beispielsweise Kauf deiner Produkte oder Abonnieren deines Newsletters, erreichen.



4.

Personalisierung & Verbesserung

Dadurch dass du deine Maßnahmen messen kannst, kannst du auch deren Leistung untersuchen. Mit diesem Wissen kannst du deine Kampagnen verbessern indem du zum Beispiel andere Texte oder Bilder für Anzeigen ausprobierst.



Die Kombination macht`s aus:



Die Diskussion um Außen- und Onlinewerbung muss kein Entweder-oder sein! Die beiden Medien lassen sich sehr gut kombinieren. Außenwerbung ist ein effektives Mittel, um Interesse bei deinen Kund:innen für ein Thema zu wecken und Onlinewerbung kann Interessent:innen dann gezielt über deine Problemlösung informieren.



Du brauchst Hilfe bei der Planung und Gestaltung deiner nächsten Kampagne? Dann wende dich direkt an First Avenues Experten .



Außenwerbung, auch Out of Home-Werbung genannt, bezeichnet verschiedene Medien, die im öffentlichen Raum platziert werden, beispielweise Citylight Poster Kinowerbung und vieles mehr. Hier ein paar Gründe, weshalb du auf Außenwerbung nicht verzichten solltest:1.