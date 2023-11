OPEN DAY MARIENKLINIK: Tradition trifft Fortschritt

Blutzucker messen



Blutdruck messen





- Radiologie: Magnetresonanz und CT – wie funktioniert das und was ist möglich?

- Ergotherapie: zurück in ein selbstbestimmtes Leben

- Physiotherapie: Wie die richtige Bewegung gesund hält und macht! Probier es aus!

- Keine Angst vor der Endoskopie! So funktioniert’s!

- Movember: Warum Prostatavorsorge so wichtig ist!

- Zahnmedizin: Wie zeitgemäßer Knochenaufbau funktioniert

- Kinderanimation mit der Spielewelt Events



Impulsvorträgen zu aktuellen medizinischen Themen unserer Fachärzte

- 11:00 Uhr - Cholesterin und Herzgesundheit, Dr. Martina Hainz

- 12:00 Uhr – Prostatavorsorge, Dr. Matteo Rani

- 13:00 Uhr – Reizdarm, Dr. Ronald Radmüller

- 14:00 Uhr - Neue Methoden bei der Behandlung von Krampfadern, Dr. Mario San Nicolò

- 15:00 Uhr - Hämorrhoiden, ein weitverbreitetes Leiden, Dr. Claudio Pinzetta

- 16:00 Uhr - Die ambulante Chirurgie, Dr. Andreas Ambach



- 11:30 Uhr – Erste Hilfe – Was tun, wenn der Notfall eintritt? Dr. Hannes Mutschlechner

- 14:30 Uhr – Erste Hilfe – So kannst auch du Leben retten! Hannes Plank



Rätseln und gewinnen!

Gutschein für die nächste Facharztvisite in der Marienklinik

3 x 2 Tickets für ein Spiel des FC Südtirol



Marienklinik Claudia de Medici Straße 2

39100 Bozen

Tel. 0471 310 600

Mail. [email protected]

www.marienklinik.it



Das Team Marienklinik erwartet Sie von 10 bis 17 Uhr mit:KostenlosCholesterin-Spiegel bestimmen