Zwölf Südtiroler Bauernhöfe und Genossenschaften tragen dieses Zeichen und produzieren jährlich rund zehn Millionen Eier nach strengen Vorgaben. Dazu zählen der Eggerhof, der Kirchsteighof, der Schlernhof, BioPur, der Buchhütterhof, der Lonza Hof, die Genossenschaft Tschenglsberg, der Gasserhof, Lüch da Pcei, der Lerchnhof, der Voglhauserhof sowie der Lahnhof. Wer sich für diese Eier entscheidet, unterstützt eine nachhaltige Landwirtschaft und leistet einen wertvollen Beitrag zum Tierwohl.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277850_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zu Ostern werden in Südtirol Eier bunt gefärbt, versteckt und bei der Ostereiersuche voller Freude gefunden. Sie gehören zum festlichen Frühstück und verfeinern traditionelle Gerichte wie Spargel mit Bozner Sauce. Wer dabei auf Südtiroler Bio- und Freilandeier setzt, unterstützt regionale Bäuerinnen und Bauern, die für Qualität, Nachhaltigkeit und artgerechte Haltung stehen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277853_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ob liebevoll gefärbt, weichgekocht zum Osterfrühstück oder als Zutat für einen festlichen Brunch – Eier aus Südtiroler Freiland- und Biohaltung bringen Qualität und Tradition auf den Tisch. Sie sind die beste Wahl für alle, die bewussten Genuss mit regionaler Herkunft verbinden möchten.<BR \/><BR \/>Mehr Informationen unter: <a href="https:\/\/www.qualitaetsuedtirol.com\/de\/produkte\/eier.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">qualitaetsuedtirol.com\/eier<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277859_image" \/><\/div>