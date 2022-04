Osterklänge im Ohr

Ostern bedeutet in vielen Familien auch Zeit für Gespräche, für gemeinsames Zusammensitzen oder auch genussvolles Zuhören, etwa bei einem Osterkonzert oder beim Gesang in der Kirche. Wer gut hört, kann solch schöne Momente mit noch mehr Freude genießen.Denn gerade mit unseren Lieben, Angehörigen oder Freunden wird besonders deutlich, welche Bedeutung gutes Hören nicht nur für unsere Kommunikation, sondern auch für unser emotionales Wohlbefinden hat. Ob man nun gemeinsam mit den Enkelkindern das Osternest suchen geht, etwas bastelt oder spielt oder mit Freunden ein Osterpicknick macht: Es entsteht dabei etwa Verbindendes, und das tut uns gut.Ein vorliegender Hörverlust bedeutet aber auch gerade bei Familientreffen oder Tischgesprächen eine starke Einschränkung für den natürlichen Wunsch, diese schönen Momente aktiv mitzuerleben. Denn wer nicht gut hört, hat meistens auch Schwierigkeiten mitzubekommen, was gesagt und gemeint ist.Vor allem, wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen oder die Umgebung laut ist, gestaltet sich das Zuhören und Verstehen bei Vorliegen einer Hörminderung äußerst schwierig und anstrengend.Um Sprache zu erkennen, muss unser Gehirn wichtige Laute von unwichtigen unterscheiden. Diese Aufgabe gestaltet sich umso schwerer, wenn zahlreiche verschiedene Geräusche aus der Umgebung auf uns einwirken. Hinzu kommt, dass die Schallsignale mancher Geräusche denen von Sprache sehr ähnlich sind.Schon ohne Hörbeeinträchtigung ist das Zuhören bei vielen Hintergrundgeräuschen oft anstrengend und macht müde. Für Menschen mit Hörverlust ist es eine enorme Anstrengung, all die verschiedenen Klangdetails voneinander zu trennen.Manchmal werden auch ganze Wörter oder Satzteile nicht wahrgenommen und die hörgeminderte Person muss sich aufs Raten verlegen, was den Inhalt eines Gesprächs oder einer verbalen Information angeht. Solche Zusatzleistungen erhöhen die mentale Belastung manchmal so sehr, dass die betroffene Person immer häufiger lieber „abschaltet“, als die hohe Konzentration beizubehalten.Auch und gerade im Hinblick auf die Festtage sollte man daran denken, dass ältere, aber auch jüngere Angehörige, die schlecht hören, von solchen gemeinsamen Hörerlebnissen ganz oder teilweise ausgeschlossen bleiben.Die Kontrolle des Hörvermögens beim HNO-Arzt oder Hörakustiker ist der erste Schritt auf dem Weg zum besseren Hören. Die Versorgung eines Hörverlusts ist in der Regel unproblematischer, je früher sie erfolgt.Heute gibt es Hörsysteme, die sich durch viele Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten optimal an die individuellen Höranforderungen anpassen lassen.Wer beispielsweise viel Wert darauf legt, dass die Hörhilfe möglichst „unsichtbar“ bleibt, ist mit Im-Ohr-Hörsystemen gut beraten. IIC-Systeme, die kleinste Bauform der Im-Ohr-Systeme, werden sehr tief im Gehörgang getragen und sind deshalb für andere nahezu unsichtbar. Doch auch Hinter-dem-Ohr-Hörsysteme, die klassische Form der Hörgeräte, sind mittlerweile sehr klein und eignen sich für alle Grade von Hörverlust.Die neueste Generation der Hörsysteme verwendet eine revolutionäre Technologie, um das Gehirn beim Hören bestmöglich zu unterstützen. Jeder einzelne Klang wird detailliert und deutlich wiedergegeben – für ein unvergleichliches Klangerlebnis und bestes Sprachverstehen.Infos unter Tel. 800 835 825 oder auf zelger.it