Paolo Collini Rektor der Universität Trient über die fünfzehnte Ausgabe des Festivals der Wirtschaft

Ich denke, es ist ein „Laster“ der Ökonomen, aber ich halte es für nützlich, daran zu erinnern, dass es so etwas wie ein Spielzeugland nicht gibt und dass die Befriedigung unserer Wünsche oft bedeutet, etwas aufzugeben. Die Wirtschaft ist die Wissenschaft der Wahl. So sagten die Handbücher, an denen sie als Kinder des Definierten studiert haben, vielleicht gerade deshalb, weil die Wahl uns nicht glücklich macht, die „traurige Wissenschaft“.Der Titel des Festivals dieser Ausgabe soll nicht an eine (traurige) Realität erinnern, sondern den Willen der Wirtschaftswissenschaftler wecken, zur Gesamtentwicklung unserer Gesellschaft beizutragen. Der Versuch, heute die Frage zu beantworten, ob (wirtschaftliches) Wachstum und Umwelt (oder vielmehr ihr Schutz) wirklich kompatibel sind, bedeutet den Versuch, die Gesellschaft, in der wir leben, weit über die vereinfachende Vorstellung hinaus voranzubringen, dass der Umweltschutz von uns verlangt, einen Teil unseres Wohlergehens aufzugeben.Es ist in der Tat ein Aufruf, über viele Aspekte der Wirtschaft nachzudenken, deren Vergesslichkeit uns zu der Überzeugung geführt hat, dass unser Wohlergehen notwendigerweise auf Kosten der natürlichen Umwelt angestrebt werden muss, die als ein Gut der heutigen Generationen betrachtet wird, die über sie verfügen können, indem sie sie zu ihrem eigenen ausschließlichen Nutzen konsumieren. Ich frage mich, wie wir während des gesamten letzten Jahrhunderts, als ein ungestümer Anstieg des Konsums die entwickelte Welt charakterisierte, denken konnten, dass wir ein auf unbegrenztem Wachstum basierendes Wohlergehen aufbauen könnten, das auf einem unkontrollierten Verbrauch natürlicher Ressourcen beruht, die nicht reproduzierbar sind. Und wie konnten wir glauben, dass dies auf einen kleinen Teil der Welt (nicht zufällig auf unseren) beschränkt werden könnte?Es überrascht nicht, dass gerade die neuen Generationen, die naturgemäß sensibler auf die Lebensbedingungen der kommenden Jahrzehnte reagieren und eine globalere Vision von der Verteilung des Wohlstands in der Welt haben, die Alarmglocke läuten. Italien und die ganze Welt durchliefen und durchlaufen eine dramatische Phase: Wir erinnerten uns plötzlich daran, dass es Epidemien gibt, dass sie nicht nur unsere Wirtschaftssysteme untergraben, sondern auch unser Lebensmodell in Frage stellen können. Wie viele unersetzliche Dinge erschienen uns angesichts der Notwendigkeit, eine ganze Gemeinschaft, ihre Gegenwart und ihre Zukunft zu verteidigen, unbedeutend? Wie viele unverzichtbare Dinge sind vergessen worden, ohne dass dies als Tragödie erlebt wurde? Die Umweltkatastrophe manifestiert sich vorerst nicht durch die raschen Auswirkungen einer Epidemie, und vielleicht zwingt uns dies nicht zu Sofortmaßnahmen, wie sie kürzlich während des Gesundheitsnotstands ergriffen wurden.Aber die Gefahr ist leider von der gleichen Art. So wie in jüngster Zeit bereits epidemische Bedrohungen aufgetreten sind, wie im Fall der „spanischen“ Grippe in den 1920er Jahren, so haben auch Umweltbedrohungen die Alarmglocken geläutet, die aber schnell in Vergessenheit geraten sind. Ein Beispiel dafür ist die Ölkrise der 1970er Jahre: eine große und dramatische Erinnerung daran, dass natürliche Ressourcen nicht unendlich sind. Glücklicherweise ist es dem menschlichen Einfallsreichtum aber auch gelungen, eine aussergewöhnliche Entwicklung hervorzubringen, die mit natürlichen Zwängen vereinbar und daher auch umweltfreundlich ist.Wir müssen jedoch die bestehenden Beschränkungen zur Kenntnis nehmen und daran arbeiten, sie mit unseren Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Die Lösung ist in der Tat nicht nur die Aussicht auf Wachstum 4 (glücklich oder unglücklich), die sich in Wirklichkeit nur sehr wenige Menschen für sich selbst, sondern höchstens für andere wünschen, sondern es ist die Zukunft einer Welt, in der wir uns alle stärker der Größe bewusst sind, die uns eine respektierte natürliche Umwelt im Hinblick auf die Befriedigung unserer Bedürfnisse geben kann. Einschließlich der Zukunft unserer Kinder, die sicherlich das Gute ist, um das sich viele, wenn nicht alle, am meisten sorgen. Auch in diesem Jahr gibt uns das Wirtschaftsfestival die Gelegenheit, zu versuchen, uns in den Mäandern der großen Probleme der Welt zu entwirren. Ohne den Vorwand, uns die Lösung zu geben, die als solche nicht existiert. Aber vielleicht, indem sie uns helfen, sie dort zu suchen, wo wir sie finden können: in uns selbst, in unserem Verhalten, in unseren Überzeugungen und schließlich in unseren Entscheidungen. Allen ein frohes Wirtschaftsfest.

