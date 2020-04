PAPIN SPORT: 1000 Gutscheine für Südtiroler Ärzte und Pflegekräfte.

„Die Arzte und Pflegekräfte in allen Südtiroler Krankenhäusern sind die unermüdlichen Helden in dieser Coronakrise“, so Thomas Schmidhofer, Geschäftsführer von PAPIN SPORT. „Sie leisten Übermenschliches, um Leben zu retten. Sie gehen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit – nicht selten auch darüber hinaus. Für ihren aufopfernden Einsatz haben sie die Anerkennung und den Respekt von allen Südtirolern verdient“, betont der Chef des Familienunternehmens mit Sitz in Innichen.„Um unseren großen Dank auszudrücken, haben wir uns dazu entschieden, dem medizinischen Personal im Sanitätsbetrieb insgesamt 1000 Gutscheine für je 1 E-Bike-Tagesmiete zur Verfügung zu stellen. Wir möchten ihnen damit einen Tag der aktiven Erholung nach der intensiven Zeit des Ausnahmezustands schenken“, erklärt Schmidhofer. Einlösbar seien sie bei den rund 35 Radverleihstellen von PAPIN SPORT in Südtirol. Die Gutscheine, die im Rahmen der Aktion ausgegeben werden, haben einen Marktwert von rund 42.000 Euro.PAPIN SPORT, 1979 in Innichen gegründet, ist ein Unternehmen der Familie Schmidhofer, zu dem neben 2 Sportartikelgeschäften und 5 Skiverleihen in Südtirol auch Radverleihstellen in Südtirol, Italien und Österreich gehören. Neben dem klassischen B2C-Geschäft in den Verleihstellen verfügt PAPIN SPORT über 3 weitere Business Units im Bereich B2B: den Verleih an die Hotellerie, den Verleih an Reiseveranstalter sowie den Verleih an Unternehmen. Der gesamte Fahrradbereich wird unter der Marke PAPIN Rent a Bike zusammengefasst.

som