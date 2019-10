Paradiesische Tage an der Karibikküste

Mit seinen paradiesischen Stränden, zahlreichen Kulturstätten und Temperaturen, die die grauen Tage in Deutschland vergessen machen, zählt Mexiko zu einem beliebten Reiseziel vieler Urlauber. Ob erholsame Tage am Strand, ausgiebige Erkundungstouren zu exotischen Naturspektakeln oder Ausflüge in die Welt der Maya – Mexiko überrascht mit zahlreichen Facetten. Hier, im äußersten Osten des Landes, lädt Sie das 5*-Resort Blue Diamond Riviera Maya zu unvergesslichen Tagen in der mexikanischen Karibik ein. Umgeben von dem Naturschauspiel des Dschungels, weißen Sandstränden und dem türkisblauen Meer genießen Sie in Riviera Maya Komfort und Privatsphäre auf höchstem Niveau. Luxus gehört in Ihrer großräumigen Suite mit eigener Terrasse und Outdoor-Badewanne zum Standard.



Nur wenige Meter entfernt erwartet Sie die Karibikküste mit kristallklarem Wasser und weißem Sandstrand soweit das Auge reicht. Starten Sie in den neuen Tag bei einem ausgiebigem Spaziergang entlang der Küste, barfuß, mit warmem, feinen Sand unter Ihren Füßen. Oder bringen Sie Ihren Körper in Schwung bei einem Sprung ins erfrischende Nass. Darüber hinaus bietet Ihnen das Blue Diamond Riviera Maya ein umfangreiches Freizeitangebot mit Yoga-, Spanisch- und Kochkursen, Weinverkostungen, tiefenentspanntem Wellness und Wassersport, um Ihre Tage nach Lust und Laune mit neuen Erlebnissen und Erfahrungen zu füllen.



Die kulinarische Vielfalt im 5*-Resort rundet Ihren luxuriösen Aufenthalt perfekt ab. Wählen Sie zwischen verschiedenen erstklassigen Restaurants, Cafés und Bars. Ob unter freiem Himmel und mit Meeresrauschen im Hintergrund, am großzügigen Außenpool, auf der Dachterrasse, in gehobener Lokal-Atmosphäre oder in aller Gemütlichkeit direkt in Ihrer Suite – stets werden beste Zutaten zu mexikanischen Spezialitäten und köstlichen Tapas vereint. Stoßen Sie mit Ihrer Urlaubsbegleitung auf den exotischen Luxus an, während im Hintergrund die untergehende Sonne den Himmel in ein Naturspektakel verwandelt.



Machen Sie sich auf den Weg in einen unvergesslichen Urlaub umgeben von absoluter Ruhe und strahlendem Sonnenschein – und erfüllen Sie sich Ihre sehnlichsten Urlaubsträume auf Secret Escapes!







