Passeiertal: Roland Trettl kocht im Stroblhof auf

Foto: © Veranstalter

Bereits zum 4. Mal kommt Starkoch Roland Trettl in den Stoblhof.Es erwartet die Gäste ein kreatives Menü der Extraklasse, gekocht von Roland Trettl gemeinsam mit dem Stroblhof Kitchen Staff unter der Leitung von Executive Chef Alex Sallustio:Und zwar ein spezielles 8 Gänge Menü zum Thema „Die Welt auf den Kopf gestellt!“Auch Miss Südtirol Julia Kaserbacher wird bei diesem exklusiven Abend dabei sein.Abgerundet wird der Abend mit anschließender Live Musik an der Hotelbar.Los geht es um 18 Uhr mit einem fyling Aperitiv.Folgende Kreationen gibt es zu genießen:STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.