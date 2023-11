Pensplan Centrum AG: Positive Entwicklung bei den Partnerfonds, Finanzbildung und das neue „Pensplan PLUS“

Immer mehr Personen in unserer Region bauen sich eine Zusatzvorsorge auf. „Unsere vier Partnerzusatzrentenfonds verzeichnen inzwischen 316.318 Positionen (Stand 30.09.2023)“, berichtet der Geschäftsführer der Pensplan Centrum AG, Matteo Migazzi. „Das sind 7 % mehr als im Vorjahr. Auf nationaler Ebene steht unsere Region in Sachen Zusatzvorsorge sehr gut da: Hier sind circa 60 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einen Zusatzrentenfonds eingeschrieben; im restlichen Italien sind es dagegen nur etwa 40 %.“Seit 2018 hat die Pensplan Centrum AG den Auftrag, das Finanzwissen der regionalen Bevölkerung zu fördern, um in der Region eine Spar- und Vorsorgekultur aufzubauen. 2021 rief die Pensplan Centrum AG in Zusammenarbeit mit den beiden Autonomen Provinzen Bozen und Trient, der Freien Universität Bozen und der Universität Trient das Projekt „Finanzbildung“ ins Leben. In einer ersten Phase richtet sich das Projekt an die Schulen. Im Schuljahr 2022/23 haben die Experten der Pensplan Centrum AG an 150 deutsch-, italienisch- und ladinischsprachigen Oberschulen unserer Region Unterrichtseinheiten zum Thema Finanzbildung abgehalten. Dieses Engagement wird im Schuljahr 2023/24 an 200 Schulen fortgeführt. „Darüber hinaus haben wir damit begonnen Lehrerinnen und Lehrer auszubilden, die als natürliche Multiplikatoren fungieren“, erklärt Migazzi. „Die Freie Universität Bozen und die Universität Trient begleiten das Projekt wissenschaftlich, auch um weitere Zielgruppen zu identifizieren.Ab 2024 wird die Pensplan Centrum AG eine neue Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger anbieten: Pensplan PLUS. Dabei handelt es sich um eine kostenlose und neutrale Analyse der persönlichen Finanzplanung im Hinblick auf die Bereiche Vermögen, Versicherungen, Vorsorge und Nachfolgeregelung. Der Bürger / die Bürgerin erhält einen Bericht, der ihm / ihr aufzeigt, in welchen Bereichen er / sie noch nicht ausreichend abgedeckt ist und wo damit Handlungsbedarf besteht.