Gönn dir eine Auszeit für Körper und Geist: Pilates, achtsame Bewegung und Inspiration für einen gesunden Lebensstil erwarten dich in der wunderschönen Umgebung von Castel Fahlburg. Spüre neue Leichtigkeit, tanke Kraft und verbinde dich mit Gleichgesinnten.<BR \/><BR \/>Wir starten mit einer energetisierenden Pilates-Session mit Valentina, begleitet von den mitreißenden Beats von DJ Gino Ginnastica. Ein Flow, der deinen Körper weckt, deine Stimmung hebt und den perfekten Ton für den Tag setzt.<BR \/><BR \/>Nach dem Workout kannst du frische, gesunde Speisen und Getränke von L’Insalatina genießen. Anschließend erwartet dich ein inspirierender Ernährungs-Workshop, in dem du einfache Tipps für einen ausgewogenen und nährenden Lebensstil erhältst.<BR \/><BR \/>Bewege deinen Körper. Tanke neue Energie. Vernetze dich mit tollen Menschen.<BR \/>Ein Tag für Körper, Geist, gute Vibes und alle Castle Lovers.<BR \/><BR \/><b>Datum: Samstag, 18. April<BR \/>Uhrzeit: 11:00 – 14:30 Uhr<BR \/>Ort: Castel Fahlburg<\/b><BR \/><BR \/><b>Buchung:<\/b> <a href="mailto:info@fahlburg.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@fahlburg.com<\/a><BR \/><BR \/>>> <b>Preis: 100 €<\/b><BR \/><BR \/>Die Plätze sind begrenzt.<BR \/>Teilnehmer werden gebeten, ihre eigene Pilates-Matte mitzubringen.