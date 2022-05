Pizza, Gelato & das Rauschen des Meeres:

Der Duft von Sonnencreme, eine Zarte Meeresbrise um die Nasenspitze und Salz auf der Haut – rufen diese Bilder in Ihrem Kopf auch Fernweh nach dem mediterranen Süden herbei? Ein Urlaub mit den Liebsten unter der Sonne Italiens, strahlende Augen und ausgelassenes Kinderlachen: Im Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria erwartet Sie ein Resort voller Möglichkeiten, einen aufregenden Sommerurlaub zu verbringen.Wassersport, Kinderanimation, köstliche Verpflegung den ganzen Tag – hier kommen alle Familienmitglieder auf ihre Kosten. Neben den Besonderheiten innerhalb diesesweiß vor allem auch die Region ihre Besucher/-innen zu verzaubern.Im süditalienischen Kalabrien erleben Urlaubsgäste die vielen verschiedenen Facetten dieses wunderschönen Landes.spielen dabei eine zentrale Rolle, denn wahre Italiener/-innen zelebrieren den Genuss! Besonders die kleinen Fischerdörfer und Altstädte bieten wohlschmeckende, authentische Gerichte in nan, die sich perfekt mit dem entspannten Flanieren durch schmale Gassen oder entlang idyllischer Häfen verbinden lassen.Weitereerstrecken sich von Nationalparks bis hin zu Vulkanbesichtigungen und präsentieren bereits am Weg dorthin eine üppige Vegetation sowie landschaftliche Besonderheiten. Bei Groß und Klein beliebt ist Kalabrien aber natürlich für seine Traumstrände mit glasklarem Wasser, dessen Farbspektrum von helltürkis bis smaragdgrün reicht.Versteckte Buchten und gleich zwei Meere, die hier aufeinandertreffen, ermöglichen, fernab von Massentourismus.Umgeben vom Ionischen als auch, von rauen Berglandschaften durchzogen, malerische Buchten und verschlafene wie pulsierende Städte beherbergend, ist Kalabrien ein durch und durch facettenreiches Urlaubsziel, um Italien von seiner authentischen Seite zu erleben.Mit über 300 Sonnentagen pro Jahr zählt die Region außerdem zu den sonnenreichsten Urlaubszielen Europas. Gemeinsam Erinnerungen sammeln, den Alltag hinter sich lassen und in das unvergleichbareeintauchen.Verbringen Sie Ihren Urlaub an einem noch weitgehend unberührten Ort, umgeben von mediterraner Natur, schattigen Pinienwäldern und einem wunderschönen Strand mitFreuen Sie sich auf wunderschöne Momente, die Ihnen noch lange ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden und verbringen Sie unbeschwerte Tage mit Ihrer Familie in eineman dem keine Wünsche offenbleiben.