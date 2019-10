Plastik: Ist Recycling die Lösung?

Die Produktion von Kunststoffabfällen stellt eine ernsthafte Umweltschädigung und einen Verlust von Material- und Energieressourcen dar. In Europa werden über ein Drittel der verbrauchten Ressourcen in Abfall und Emissionen umgewandelt, das entspricht jährlich über 1,8 Milliarden Tonnen Abfall. Nach Schätzungen der nationalen Abfallbeobachtungsstelle Federambiente produziert jeder europäische Bürger im Jahr circa 520 Kilo Hausmüll pro Jahr – Tendenz steigend.







Die Santini-Gruppe in Bozen ist seit Jahrzehnten eine fixe Anlaufstelle innerhalb der Recyclingbranche in Südtirol. Geschäftsführer Mauro Santini ist der Ansicht, dass es das Plastikproblem in erster Linie durch die Vermeidung, bzw. Verzögerung der Entstehung von Abfällen zu bekämpfen gilt, indem alle Formen von Verwertung und Recycling gefördert werden. „Dieser Ansatz wird sicherlich nicht ausreichen, wenn in der Abfallbewirtschaftung nicht die Entwicklung und Herstellung von Qualitätsprodukten in Form von biologisch abbaubarer, wiederverwendbarer, langlebiger und ungiftiger Materialien berücksichtigt wird“, so Mauro Santini.





Das Bozner Unternehmen beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Verwertung von Kunststoffen und ist Mitglied von COREPLA (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), einem Konsortium, das sich hauptsächlich mit Post-Consumer-Kunststoffverpackungen aus der getrennten Sammlung von Siedlungsabfällen befasst. „Wir verfügen über Anlagen, die als Plattform für die Lieferung und Verpressung (mit Vorreinigung und/oder Sortierung der Multi-Material-Sammlung) der getrennten Sammlung von Kunststoff-Verpackungsabfällen dienen“, unterstreicht Andrea Santini.Kunststoff ist ein relativ junges Material, sodass die damit verbundenen Probleme und Lösungen auch relativ jung sind. „In Italien gibt es heute ein weit verbreitetes Umweltbewusstsein und eine Industrie für das Recycling von Kunststoffen, die wir auch auf technologischer Ebene als echte Spitzenleistung betrachten können“, meint Mauro Santini. „Ich halte es für wichtig, dass sich dieses „soziale Umweltbewusstsein„ unter allen Stakeholdern ausbreitet. Die Kanäle, die dafür verwendet werden, können unterschiedlich sein, aber es ist wichtig, gute Argumente im Sinne eines konstruktiven Austauschs zu nennen, welcher der Komplexität der anstehenden Probleme entspricht und auf eine transparente und pragmatische Form der Kommunikation aufbaut“.

