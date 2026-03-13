Salzburg. Luise Endler hat bereits in ihrem Bachelorabschnitt einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht: Die Studentin der Humanmedizin ist Erstautorin einer Publikation im peer-reviewed Journal Neurological Research and Practice. Dass eine Bachelorstudentin in einem internationalen Fachjournal als Erstautorin veröffentlicht, ist eine Besonderheit – und Ausdruck der frühen Forschungsintegration an der PMU.<BR \/><BR \/><b>Mit KI Hirnblutungen erkennen<\/b><BR \/><BR \/>Unter der Betreuung von Univ.-Prof. Dr. Johannes Pfaff untersuchte Endler die KI-gestützte Erkennung von Hirnblutungen nach endovaskulärer Schlaganfallbehandlung. Dabei analysieren Algorithmen CT-Aufnahmen, erkennen potenzielle Blutungen, lokalisieren und klassifizieren sie. Solche Systeme fungieren in der Radiologie als „zweiter Leser“ und sollen Diagnosen beschleunigen sowie die Genauigkeit erhöhen.<BR \/><BR \/>Die Studie zeigt jedoch auch die Grenzen der Technologie auf. „Künstliche Intelligenz ist faszinierend – sie erkennt Strukturen, die dem menschlichen Auge entgehen können. Gleichzeitig sieht sie manchmal Auffälligkeiten, die gar nicht vorhanden sind oder interpretiert sie falsch“, erklärt Endler. Ihr Fazit: KI kann Ärztinnen und Ärzte unterstützen, sie aber nicht ersetzen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280667_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Bachelorarbeit als Startschuss in die Wissenschaft<\/b><BR \/><BR \/>Auf das Thema aufmerksam wurde sie bereits im ersten Studienjahr durch eine Vorlesung zu Künstlicher Intelligenz in der Medizin. Über das Wahlpflichtfach „Maschinelles Lernen in der Medizin“ vertiefte sie ihr Interesse – aus dieser Auseinandersetzung entwickelte sich schließlich die publizierte Bachelorarbeit.<BR \/><BR \/>Nach Studienbeginn in Wien entschied sich Endler bewusst für einen Wechsel nach Salzburg an die PMU. „Mir gefällt das familiäre Umfeld und die persönliche Förderung an der PMU“, sagt sie. Für sie ist die Veröffentlichung nicht nur ein akademischer Erfolg, sondern auch Motivation für ihren weiteren Weg: „Ich bin sehr dankbar für die Betreuung und würde mich freuen, weiterhin wissenschaftlich tätig zu sein.“<BR \/><BR \/>Ein bemerkenswerter Erfolg – und ein starkes Signal dafür, wie früh <a href="https:\/\/www.pmu.ac.at\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Studierende an der PMU<\/a> in innovative Forschung eingebunden werden.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280694_image" \/><\/div>