Poor things: Ab 25. Januar in den Cineplexx-Kinos Bozen und Algo

Die Romanverfilmung mit Emma Stone in der Hauptrolle erhielt bereits neben dem Goldenen Löwen in Venedig einen Critics' Choice Award sowie zwei Golden Globes. Poor Things " handelt von Bella Baxter (Emma Stone), einer jungen Frau, die von dem unorthodoxen Wissenschaftler Godwin „God" Baxter (Willem Dafoe) wieder zum Leben erweckt wird. Als der aufdringliche Anwalt Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) auftaucht, wird die neugierige Bella aus ihrem gewohnten Umfeld in London herausgerissen und begibt sich mit Duncan auf eine abenteuerlichen Reise durch die Kontinente. Dabei stellt sie fest, dass sie keine Kenntnis vom Leben außerhalb ihres Zuhauses und somit auch keine Kenntnis von den Vorstellungen und Vorschriften der Gesellschaft hat. Allerdings kommt ihr dies zugute: Befreit von den Vorurteilen ihrer Zeit, lebt sie ihr Leben endlich frei und so, wie sie es will.Der Regisseur Lanthimos ist bekannt für Filme wie „The Favourite – Intrigen und Irrsinn", „The Lobster" oder „The Killing of a Sacred Deer". Mit dem Film „Poor Things" hat er ein gefeiertes Sci-Fi-Meisterwerk geschaffen, das zudem großer Oscar-Favorit 2024 ist.