Power on a next Level

Bozen – Das Unternehmen Alpewa ist heute auf dem italienischen und europäischen Markt tätig und betreibt drei Standorte in Italien, Österreich und Deutschland. Mit zwei Bereichen, die sich auf Blechbearbeitungsmaschinen und Dach- und Fassadensysteme spezialisiert haben, ist Alpewa ein essenzieller Partner für Spengler und Fassadenbauer. In diesem Jahr wird das Unternehmen seine Entwicklung weiter vorantreiben, indem es seine Produktionsund Lagerfl ächen in Italien verdoppelt, den Maschinenpark auf den neuesten Stand der Technik bringt und eine umfassende Digitalisierung implementiert. Diese ambitionierten Ziele werden durch kontinuierliche Diversifikation und schnelle Innovationen ermöglicht. Das Investitionsprogramm wird in den nächsten drei bis vier Jahren rund zehn Millionen Euro betragen.Alpewa bietet eine umfangreiche Auswahl an Maschinen und Werkzeugen für die Blechverarbeitung an, die speziell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Das Sortiment umfasst verschiedene Maschinen von namhaften europäischen Herstellern, wie beispielsweise Doppelbieger der neuesten Generation, Langabkantmaschinen, Profiliermaschinen, Walzmaschinen, Abkantpressen, Tafelscheren sowie vollautomatische Längs- und Querteilanlagen mit Coillagersystem, die von Alpewa in Italien exklusiv vertrieben werden.Das Unternehmen mit Sitz in Bozen bietet eine breite Palette an Serviceleistungen für seine Kunden an. Dazu gehören Vorführungen von Maschinen, Installation und Einschulung zur Bedienung, sowie technische Unterstützung und Wartung. Diese umfassenden Dienstleistungen machen das Unternehmen zu einem einzigartigen Partner in der Branche, der seinen Kunden Kompetenz und Sicherheit bietet. Die Blechindustrie mag auf den ersten Blick auf traditionelle Maschinen und Technologien setzen, doch sie ist tatsächlich dynamisch und schnelllebig – genau wie die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Andreas Koler, CEO von Alpewa, betont, dass sein Unternehmen durch ständige Diversifi zierung und schnelles Wachstum zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Handwerker geworden ist, die im Bereich der Fassadenverkleidung tätig sind.