In den letzten Jahren wurde immer deutlicher, wie wichtig es ist, junge Menschen für handwerkliche Berufe zu begeistern. Besonders im Spengler-Handwerk, im Umgang mit Metall, gibt es weiterhin einen großen Bedarf an Fachkräften. Früher ermutigten Eltern ihre Kinder oft zu höheren Studienabschlüssen, was zu einem Mangel an Handwerkern führte. Auch PREFA hat den Trend erkannt und startet Initiativen, um den Spenglerberuf als attraktive Karrierechance zu zeigen.<BR \/><BR \/><b>Partnerschaft mit der Berufschule Christian Josef Tschuggmall<\/b><BR \/>Seit über zehn Jahren arbeitet PREFA Italien mit dem Bildungszentrum Christian Josef Tschuggmall in Brixen zusammen, um Schüler der Klassen 1 bis 4 praxisorientiert zu schulen. <b>Jährlich finden 8-stündige Workshops zu Fassaden-, Dach- und Rinnenbau<\/b> statt, die von Fachleuten aus dem PREFA Team geleitet werden. Die Schüler erhalten wertvolles Wissen und praktische Erfahrungen im Umgang mit Dach- und Fassadenbau aus Aluminium. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1179426_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1179849_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1180089_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Spielerisches Lernen für Schüler<\/b><BR \/>PREFA richtet sich auch an <b>Schüler der Lehr-Berufsgrundstufe<\/b>, die noch keine Fachrichtung gewählt haben. Hier wird das Spenglerhandwerk als interessante Berufsperspektive vorgestellt. Die Jugendlichen erhalten praxisnahe Schulungen, die ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung für ihre berufliche Zukunft zu treffen. <BR \/><BR \/><b>Förderung von Geschicklichkeit und Kreativität<\/b><BR \/>Auch mit Spenglerbetrieben werden lokal vor Ort mehrere Initiativen organisiert: Zum Beispiel werden für <b>Grundschüler Workshops<\/b> angeboten, in denen sie auf <b>spielerische Weise<\/b> das Handwerk kennenlernen. So werden mit <b>Aluminium kleine Kunstwerke<\/b> wie <b>Stiere oder Windräder<\/b> gebastelt. <BR \/><b>Mittelschüler<\/b> haben wiederum <b>die Möglichkeit, Spenglerbetriebe zu besuchen<\/b> und den Beruf direkt vor Ort kennenzulernen. In Zusammenarbeit mit PREFA können die Jugendlichen so einen realistischen Eindruck vom Spenglerberuf gewinnen. PREFA unterstützt auch mit Begeisterung die <b>Sommerinitiative „Kids am Bau“<\/b>, eine kreative und praxisorientierte Sommerbetreuung, die von der Firma Unionbau organisiert wird.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1179432_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1179435_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Unterstützung bei den Landesmeisterschaften der Handwerker<\/b><BR \/>Ein wichtiger Teil der PREFA Initiativen ist die Unterstützung der Landesmeisterschaften der Handwerker in Südtirol. Jährlich haben junge Handwerker im Alter von bis zu 22 Jahren die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Dabei werden die besten Teilnehmer:innen aus den verschiedenen Berufskategorien prämiert und erhalten eine Auszeichnung. PREFA unterstützt dabei aktiv die Berufskategorie der Spengler, sowohl bei der Vorbereitung als auch vor Ort. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1179438_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1179855_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1180092_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b><BR \/>Praktische Ausbildung jetzt auch im Trentino mit der ENAIP Trentino Schule in Tione<\/b><BR \/>Prefa Italien möchte sich aber nicht nur auf Südtirol einschränken, sondern auch in anderen Zonen Italiens Unterstützung anbieten da es hier fast gar keine öffentlichen Berufsschulen gibt und das Spenglerhandwerk, (außer von Privatfirmen) gar nicht geschult wird. <BR \/>So nahmen die Schüler des technischen Holzbaukurses der Berufsschule ENAIP Trentino in Tione an einer theoretischen Unterrichtseinheit sowie an einem praktischen Workshop teil, der vom technischen PREFA Trainer Elmar Waldboth geleitet wurde. Während dieser Schulung erlernten die Teilnehmer fortgeschrittene Techniken zur Verarbeitung und Verlegung von Aluminium und sammelten dabei wertvolle praktische Erfahrungen, die sie auf ihrem zukünftigen Berufsweg unterstützen werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1179441_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1179444_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1180095_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Ein Engagement mit Zukunft<\/b><BR \/>PREFA wird weiterhin in die Ausbildung der Generationen Alpha & Z investieren, ihre Aktivitäten landesweit ausbauen und verstärkt mit Schulen und Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten. Wichtig zu erwähnen ist auch die PREFA Academy in Bozen die schon seit 2005 in Italien jährlich zirka 200 Teilnehmer im Spenglerhandwerk schult. Die PREFA Academy steht jederzeit offen für Schülergruppen und Fachleute, die an Workshops und praxisorientierten Trainings teilnehmen möchten. Ziel ist es, angehenden Spenglern eine fundierte technische und praktische Ausbildung zu bieten – als Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.<BR \/><BR \/>Weitere Informationen sind unter <a href="https:\/\/www.prefa.it\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.prefa.it\/de<\/a> zu finden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1180098_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1180101_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1180104_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>PREFA im Überblick:<\/b> Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH ist europaweit seit knapp 80 Jahren mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Dach-, Solar- und Fassadensystemen aus Aluminium erfolgreich. Insgesamt beschäftigt die PREFA Gruppe rund 700 Mitarbeiter:innen. Die Produktion der über 5.000 hochwertigen Produkte erfolgt ausschließlich in Österreich und Deutschland. PREFA ist Teil der Unternehmensgruppe des Industriellen Dr. Cornelius Grupp, die weltweit über 8.000 Mitarbeiter:innen in über 40 Produktionsstandorten beschäftigt.