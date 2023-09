Mit der „Zett“ ist Erholung garantiert!

Inmitten von Weingärten und Olivenbäumen befindet sich das preisgekröntes Luxus-SPA-Resort für Erwachsene ab 16 Jahren. Ruhesuchende finden hier Luxus im Süden und besondere Wellness-Retreats – auch mit Thermalwasser.Als Erwachsenenhotel bietet der Preidlhof absolute Erholungsgarantie – das SPA-Resort für ruhesuchende Paare – ausgezeichnet mit dem European Health & SPA Award 2016, 2018, 2019, 2021 als beste SPA-Innovation Europas. Seit 50 Jahren betreut hier Familie Ladurner ihre Gäste.Einzigartige Luxus-Suiten & Penthouses begeistern mit Outdoor Living Rooms, Sauna, Rooftop-Whirlpool, Privat-Infinity-Pool und exklusivem Butler Service.Luxus pur auf 5500qm Wellness & SPA speziell für Paare. Mediterrane Wasserwelten mit 7 Pools und 7 Whirlpools inklusive Thermal Indoor Pool auf über 555qm Wasserfläche. Der 6-stöckiger Sauna Tower mit 16 Dampf-, Relax- und Schwitz-Attraktionen und Sky-Infinity Pool rundet das Angebot perfekt ab. Die exklusiven neue Private Outdoor-SPA Lounges und der seit März 2023 neueröffnete Infinity Rooftop SPA (Textile free zone) bieten noch mehr Rückzugsorte. Das Preidl SPA bietet ein professionelles MedSPA-Angebot mit Health-Checkup, medizinische Behandlungen und vielem mehr. Das SPA wurde bereits mehrfach von internationalen Spa Awards in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.Für Honeymooner und romantische Anlässe sind wir der Spezialist: Romantik-Suiten mit Sternenhimmel, Butlerservice, Effekt-Kamin, Rooftop-Whirlpool und private SPA.Feinste 3 Hauben gekrönte Gourmet-Küche begleitet von kostbaren Tropfen aus dem eigenen Weinbau bietet den perfekten Rahmen für Flitterwochen und romantische Anlässe. Inklusive: Live-Showcooking am Frühstücksbuffet und Lunch Buffet am Nachmittag.