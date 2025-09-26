In Ruhiger Panoramalage am Sonnenhang inmitten von Weingärten und Olivenbäumen befindet sich unser preisgekröntes Luxus-SPA-Resort für Erwachsene ab 16 Jahren. <BR \/>Wie auch immer Ihr persönlicher Traum vom Urlaub in Südtirol aussieht Sie werden garantiert zu jeder Jahreszeit begeistert: Denn im Frühjahr verwandeln abertausende Apfelbäume die Landschaft in ein Blütenmeer. Im Sommer und Herbst halten die Farben des Südens Einzug, während sich im Winter die leicht zu erreichenden Südtiroler Berge strahlend weiß vom blauen Himmel abheben.<BR \/><BR \/>Ruhesuchende finden hier Luxus im Süden, besondere Spa- Treatments und Wellness-Retreats, auch mit heilendem Thermalwasser.<BR \/>Mehrmals ausgezeichnet mit dem internationalen European Health & Spa Award 2016, 2018, 2019, 2021 und 2023 als beste Spa Innovation Europas bieten wir absolute Erholungsgarantie.<BR \/>Als Familien- geführtes Resort heißt Familie Ladurner seit über 50 Jahren ihre Gäste willkommen!<BR \/><BR \/>Mehr Platz für Ihre Urlaubsträume - einzigartige Luxus-Suiten & Penthouses begeistern mit Outdoor Living Rooms, Saunas, Rooftop-Whirlpools, Privat-Infinity-Pools und exklusivem Butler Service!<BR \/><BR \/>Premium SPA & Therme:<BR \/>Ihr Urlaubs-Refugium für Körper, Geist und Seele. Luxus pur auf 5500qm Wellness & SPA speziell für Paare. Mediterrane Wasserwelten mit 7 Pools und 7 Whirlpools inklusive Thermal Indoor Pool auf über 555qm Wasserfläche warten auf Sie.<BR \/>Der einzigartige 6-stöckiger Sauna Tower mit 16 Dampf-, Relax- und Schwitz-Attraktionen und Sky-Infinity Pool rundet das Angebot perfekt ab.<BR \/>Die neu eröffneten und exklusiven Private Outdoor-SPA Lounges und Infinity Rooftop SPA (Textil freie Zone) bieten noch mehr Rückzugsorte.<BR \/>Das Preidl SPA bereichert das unser Luxus Hotel mit einem professionellen MedSPA-Angebot mit Health-Checkup, medizinische Behandlungen und vielem mehr. Das SPA wurde bereits mehrfach von namhaften Spa Awards in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.<BR \/><BR \/>Zudem ist die Panoramalage des Preidlhof`s idealer Ausgangspunkt für erlebnisreiche Ausflüge in die Dolomiten und das Meraner Land, ein Paradies für Sportler und Aktive die gerne einen Aktivurlaub in Südtirol erleben möchten.<BR \/>Entdecken Sie erlebnisreiche Wanderungen im Naturpark Texelgruppe und Mountainbike Touren auf der Meran-Bike-Highline.<BR \/>Naturns bei Meran ist nicht nur ein Eldorado für Mountainbiker, sondern auch besonders attraktiv für Rennrad-, Trekking- und Genussradler, durch den Fahrradweg Via Claudia Augusta, der vom Reschenpass vorbei an Meran und Bozen bis zur Salurner Klause reicht.<BR \/>Für alle, die kein eigenes Bike dabei haben, bieten wir ein breites Repertoire an hochwertigsten (E-)Leihbikes.<BR \/><BR \/>Für Honeymooner und romantische Anlässe sind wir der Spezialist: Romantik-Suiten mit Sternenhimmel, Butlerservice, Effekt-Kamin, Rooftop-Whirlpool und private SPA.<BR \/>Buchen Sie ganz unkompliziert romantischen Kuschelextras für Ihren romantischen Urlaub in Südtirol. <BR \/><BR \/>Natürlich gehören zu einem gelungenen Traumurlaub auch Gaumenfreuden der Extraklasse!<BR \/>Lassen Sie sich von unserer feinsten 3 Hauben gekrönten Gourmet-Küche, begleitet von kostbaren Tropfen aus dem eigenen Weinbau begeistern.<BR \/>Hochwertige Produkte und Produkte der Region bilden die Basis der Preidlhof-Gourmetküche mit der wir unsere Gäste rund um die Uhr verwöhnen. <BR \/>Nur naturreine ausgefallene Kräuter und mediterrane Gewürze sind als Geschmacksverstärker erwünscht.<BR \/><BR \/><BR \/>KONTAKT<BR \/><b>Preidlhof Luxury DolceVita Resort<\/b><BR \/>St. Zenostraße 13<BR \/>39025 Naturns bei Meran<BR \/>Italien – Südtirol<BR \/>+39 0473 666251<BR \/> <a href="mailto:info@preidlhof.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@preidlhof.it<\/a><BR \/> <a href="https:\/\/www.preidlhof.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.preidlhof.com <\/a><BR \/><BR \/><b>Einfach am Sonntag die „Zett“ lesen und das Lösungswort der Rätselfrage per Dolomiten\/Zett APP einschicken. Schon nehmen Sie an der Verlosung teil, viel Glück!<\/b>