Premiere für TEDx Event in Brixen

Performer

TED (Technology, Entertainment, Design) steht für kurze, aber intensive Vorträge (max. 18 Minuten) mit einer starken Botschaft, die von interessanten und relevanten Persönlichkeiten gehalten werden.Viele dieser Vorträge werden bei der jährlichen TED Konferenz in Vancouver, British Columbia, gehalten. Bekannte TED Speaker waren unter anderem Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck und Daniel Kahneman.Daneben gibt es auch „unabhängig veranstaltete TED-Events“, die TEDx. Auf diesen Konferenzen hat man die Möglichkeit, mit führenden Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen zusammenzutreffen gemeinsamDas Motto der ersten Ausgabe vonlautet. Ein so breites und vielseitiges Thema ermöglicht es, innovative Ideen zu teilen, soziale Entwicklung zu fördern und die lokale Gemeinschaft als wichtigen Teil des Projekts zu begeistern und miteinzubeziehen.Teilnehmen wird eine breite Palette an Redner_innen aus verschiedenen Berufen und Bereichen, die uns auf eine faszinierende Reise durch ihre Geschichten mitnehmen. Diese Geschichten werden durch die Interaktion mit dem Publikum zuStudent der Kommunikationswissenschaften mit einer Leidenschaft fürs SkifahrenBesitzer und Initiator des Projekts Aspinger Raritäten - De horto naturaliJunge Illustratorin aus Mailand, die ihre erste Graphic Novel „La cura, storia di tutti i miei tagli“ bei Beccogiallo veröffentlicht hatOlympiasiegerin, ehemalige Stadträtin für Sport und Senatorin, SportpsychologinDesigner, Professor und Gründer der Fakultät für Kunst und Design an der Freien Universität BozenModeratorin, Coach und Expertin für OrganisationsentwicklungCo-Founder von Cibuspay, einem Bozner Start-Up im Bereich der Finanztechnologie, das Dienstleistungen für Firmen und Restaurants anbietetDigital Content Creator und Autorin des Buches: „La maestra silenziosa“, erschienen bei RizzoliChinese Flying Pole Performer und Tänzer