Prickelndes von der Kellerei Kurtatsch

Die Kellerei Kurtatsch überrascht mit dem ersten Sekt in der Geschichte der Kellereigenossenschaft. Ein Blick in die Chronik zeigt, wieso es keinen besseren Zeitpunkt für die Präsentation des Metodo Classico gibt. 2020 ist für die Kellerei Kurtatsch ein sehr bedeutendes Jahr: 120 Jahre und Einweihung des Neubaus werden gefeiert. „Wenn wir ein Schaumweinprojekt angehen, dann nur mit dem Ziel, zur absoluten Spitze zu gehören“, war das Credo von Präsident Andreas Kofler im Jahr 2014. Das Ziel wurde angenommen, der erste 600 Blanc de Blancs gekeltert. Nun perlt er nach 55 Monaten Flaschenreife erstmals im Glas.Die Trauben für den Blanc de Blancs aus 100% Chardonnay reifen im Kurtatscher Ortsteil Penon auf 600 m Meereshöhe. Das kühle Mikroklima, die durchlässigen und kalkhaltigen Dolomitböden sowie alte und gut gepflegte Reben sind, zusammen mit einem erfahrenen Kellermeister, die Voraussetzung für die Produktion eines Spitzensekts.Erhältlich ist der Südtiroler Sekt 600 Blanc de Blancs Pas Dosé ab sofort in der neuen modernen Vinothek mit atemberaubender Aussicht. Der Besuch der Kellerei lohnt sich, am besten donnerstags um 16 Uhr oder samstags um 14.30 Uhr, wenn auch Führungen stattfinden - Anmeldung notwendig. Bei dieser Gelegenheit bekommen Besucher Einblick in den neuen einzigartigen Barriquekeller mit Natursteinwand aus Dolomit und den TERROIR-Parcours, der ein authentisches Wein-Genuss-Erlebnis für alle Sinne schenkt und den Begriff Terroir anschaulich vermittelt.Rebsorte: Chardonnay von alten Reben, handverlesenAlkohol: 12,5%Säue: 7,0 g/lRestzucker: 1,7 g/lHektarertrag: 55 hlAnbau: 50-650 m Osthang in Penon, Lehm-, Sand- und Kieselböden reich an DolomitAusbau: behutsames Pressen (55% Ausbeute), Gärung 80% im Edelstahl, 20% im gebrauchten Barrique mit anschließender Feinhefelagerung und Batonnage, zweite Gärung in der Flasche für 55 MonateKellerei Kurtatsch

