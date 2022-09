Probleme mit Schimmel in der Wohnung?

Foto: © Torggler

Schimmel in Innenräumen ist eines der häufigsten Probleme vor allem in älteren Wohngebäuden, kann aber bei unsachgemäßer Lüftung auch in Neubauten auftreten. Die Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen wird meist unterschätzt, aber die vom Schimmel abgesonderten Substanzen können durchaus zu Hautausschlag, Allergien und Atemwegreizung führen. Aus diesem Grund ist es notwendig, bei den ersten Anzeichen von Schimmel sofort die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um dessen weiteres Ausbreiten zu unterbinden.Feuchtigkeit und ausreichende Nahrung sind die zwei Grundbedingungen, die Bildung und Wachstum von Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien ermöglichen, deren Vermehrung dann zum Schimmel führt. Da es nicht möglich ist, für Mikroorganismen verwertbare Substanzen aus unseren Innenräumen vollständig auszuschließen, liegt das Hauptaugenmerk bei der Schimmelvorbeugung und -bekämpfung auf der Verhinderung von feuchten Oberflächen, welche das ideale Umfeld für die Vermehrung der Mikroorganismen darstellen.Solch ein schimmelfreundliches Umfeld entsteht zum Beispiel, wenn an kalten Oberflächen Wasserdampf vom gasförmigen in den flüssigen Zustand übergeht. Dies wird als Oberflächenkondensation bezeichnet und ist vor allem dann anzutreffen, wenn in Räumen mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit Oberflächen vorhanden sind, welche eine Temperatur aufweisen, die unterhalb des Taupunktes liegt. Anzutreffen sind solche kalten Oberflächen zum Beispiel an Außenwänden, Nordwänden, Ecken, Fensterrahmen, Balken und Säulen. Der Temperaturunterschied zwischen Oberfläche und Innenraumluft führt dann zur Umwandlung des Wasserdampfes in einen Flüssigkeitsfilm. Bei ungenügendem Luftwechsel steigt in den Innenräumen die relative Luftfeuchtigkeit durch die Anwesenheit von Menschen durch physiologische und physische Aktivitäten (Schwitzen, Atmen, bzw. Kochen, Duschen, Waschen usw.) stetig an und erhöht so die Wahrscheinlichkeit der Oberflächenkondensation und somit des Schimmelbefalls. Torggler hat mit dem Wall Remedy System ein System entwickelt, welches das Problem von hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Innenräumen einfach und definitiv löst. Die Kernkomponente davon ist eine Kalziumsilikatplatte Panel life welche, durch ihre hohe Porosität und geringe Kapillarität, bei gleichzeitig hoher Hydrophobierung die eventuell vorhandene aufsteigende bzw. die von außen eindringende Feuchtigkeit blockiert, und durch ihre thermische Isolierungswirkung die Oberflächentemperatur nicht unter den Taupunkt fallen lässt und somit die Neubildung von Schimmel verhindert. Torggler ist seit jeher bekannt für die Entwicklung und Produktion von hochwertigen technischen Baustoffen. 11 Hochschulchemiker und Labortechniker haben in den vergangenen Jahren das Augenmerk vermehrt auf die Forschung und Entwicklung natürlicher und ressourcenschonender Lösungen gelegt.