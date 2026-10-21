Vor zwei Jahrzehnten ist das ’s Terner Schmelzpfandl mit einem klaren Ziel gestartet: <b>Puschtra Korn, Kost und Kultur zu bewahren und erlebbar zu machen.<\/b> Heuer feiert die Veranstaltungsreihe ihre 20. Ausgabe – mit neuen Highlights. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372155_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Sonntag, 25.10. Tearna Måchårt & Bauern- & Genussmarkt<\/b><BR \/>Am Sonntag, 25. Oktober lässt die <b>Tearna Måchårt<\/b> altes Kunsthandwerk wieder lebendig werden: Guasl drehen, Schuhe fertigen, Besen binden, Körbe flechten, spinnen, stricken, häkeln, töpfern, klöppeln, schmieden, Salben rühren, Puppen kreieren, Krippen bauen, Kirschtakropfn machen, Bildmaler, seltene Samen züchten, Kerzen kreieren, Perlenschmuck, Gießtechnik mit Keramikpulver, Holzspiele erfinden, Kreieren mit Schwemmholz.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372158_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zu den Ständen mit Kunsthandwerk gesellen sich <b>Genussstände<\/b> mit allerlei Gutem aus Feld, Garten und Keller. Ein <b>Korntisch<\/b> informiert über das Getreide, Brimi gibt Wissenswertes über Mozzarella, <b>Milch<\/b> und mehr weiter, Imker gewähren spannende Einblicke in die Welt der Bienen und des <b>Honigs<\/b> und ein <b>Apfelsommelier<\/b> bringt den Besuchern die „runde Frucht“ näher. Am <b>Bauern- & Genussmarkt<\/b> stehen regionale Produkte und handgemachten Schätze zum Verkauf.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372161_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>16. – 25.10. Terner Bauernkuchl<\/b><BR \/>In den teilnehmenden Betrieben <b>Alpeggerhof, Edelweiss, Hohenbichl, Montara und Wiedenhofer<\/b> stehen Gerichte aus Großmutters Küche auf dem Speiseplan – originalgetreu zubereitet oder modern interpretiert. Frühstück am Bauernhof mit Hofführung bietet der <b>Arche Hof Alpegger<\/b> und ein Schmelzpfandl-Frühstück gibt es im <b>Tirolerhof<\/b>.<BR \/>An den Sonntagen laden zudem die <b>Genuss-Standlan am Festplatz<\/b> zur Einkehr ein.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372164_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>19. - 23.10. Kurse: Unikate selbst machen<\/b><BR \/>Unter der Woche steht echtes Handwerk im Mittelpunkt. Unter dem Motto „<b>Echtes Handwerk. Dein eigenes Unikat<\/b>“ werden Kurse zum Besenmachen, zur Herstellung eines Ledergürtels und zur Kunst des Patchworks angeboten. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372167_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Und mehr<\/b><BR \/>Wer Terenten auf eigene Faust entdecken möchte, kann noch bis zum 25. Oktober an der <b>digitalen Rätseltour des Bildungsausschusses Terenten<\/b> teilnehmen und ein besonderes Stück Geschichte wartet bei den <b>500 Jahre alten Kornmühlen<\/b>, die an den <b>Samstagen von 10 bis 14 Uhr<\/b> besichtigt werden können.<BR \/><BR \/><b>Alle Informationen zum Programm im<\/b> <a href="https:\/\/www.schmelzpfandl.com\/media\/9b3001d3-953b-4c9e-8847-26a4058c3b2e\/schmelzpfandl2026-folder-web.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Folder <\/a><b>und auf<\/b> <a href="https:\/\/www.schmelzpfandl.com\/de\/terner-bauernkuchl.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.schmelzpfandl.com<\/a>