Quellenhof feiert 100 Jahre

Rudolf und Luise Dorfer mit ihren Kindern Marlene, Heinrich, Helga und Birgit. - Foto: © Quellenhof Luxury Resort Passeier

Heinrich und Meggy Dorfer mit ihren Kindern Carolin, Lukas und Tobias. - Foto: © Quellenhof Luxury Resort Passeier

Quellenhof Luxury Resort Passeier, 1923 – 2023, eine 100-jährige Erfolgsgeschichte. - Foto: © Quellenhof Luxury Resort Passeier

Der Quellenhof, eines der renommiertesten Hotelresorts in Südtirol, lädt am 15. Juni 2023 zum glamourösen Festakt im Rahmen seines 100-jährigen Bestehens ein. Unter dem Motto „Eine elegante Zeitreise“ verspricht das Jubiläumsevent ein einzigartiges Erlebnis für geladene Gäste, Freunde, Partner und Hotelgäste.Seit einem Jahrhundert steht der Quellenhof - unter der Führung der Passeirer Hoteliersfamilie Dorfer (1923 – 2023) - für erstklassige Gastfreundschaft, außergewöhnlichen Luxus und unvergessliche Erinnerungen. Mit seiner beeindruckenden Größe und Architektur und dem unübertroffenen Service hat das Hotel eine Tradition des Genusses und der Entspannung geschaffen, die bis heute fortbesteht.17.00 Uhr: Aperitif-Empfang der geladenen Gäste im weitläufigen Garten des Quellenhofs.18.00 Uhr: Begrüßung und Ansprache durch die Ehrengäste. Hochkarätige Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft werden ihre Glückwünsche zum 100-jährigen Jubiläum des Quellenhofs aussprechen und die Bedeutung dieses historischen Meilensteins hervorheben.19.30 Uhr: Kulinarische Highlights auf der Terrasse. Die Geladenen dürfen sich auf eine feine Auswahl an erlesenen Gerichten freuen, die von der talentierten Küchencrew des Quellenhofs zubereitet werden. Begleitet von erlesenen Weinen können die Gäste den kulinarischen Genuss inmitten einer atemberaubenden Berglandschaft und einer romantischen Abendstimmung auf der Terrasse des Hotels erleben.21.00 Uhr: Herbert Pixner Konzert LIVE und fulminante Feuershow. Der bekannte Pseirer Musiker Herbert Pixner wird den Abend mit seiner einzigartigen Musik und Bühnenperformance bereichern. Umrahmt wird der Konzertabend durch eine spektakuläre Feuershow.Die grandiose 100-Jahrfeier des Quellenhofs bildet den Höhepunkt eines unvergesslichen Kapitels in seiner Geschichte – das Gründungsjahr geht sogar zurück auf das Jahr 1897 - und markiert zugleich den Beginn einer neuen erfolgreichen Ära – auf weitere wundervolle 100 Jahre „Quellenhof“!STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.