Quellenhof Luxury Resorts – Covid-Free-Resorts

Liebe Südtiroler & Südtirolerinnen,in Südtirol und in Lazise am wunderschönen Gardasee trifft man auf 5-Sterne Luxus-Urlaub im Doppelpack. Dievereinen in perfekter Harmonie Südtiroler Herzlichkeit und das typische italienisches Lebensgefühl „la dolce vita“.Alle, die sich Ruhe und Entspannung gönnen möchten, bieten beide Resorts einen spektakulärensind, um sowohl die Bedürfnisse der Ruhesuchenden aber auch der Familien erfüllen zu können, in „adults only“- und Familienbereiche getrennt.In traumhaften Suiten, weitläufigen Garten- und Relaxbereichen können Sie ausgiebig die Seele baumeln lassen, zur Ruhe kommen und fern vom Alltag Genuss pur erleben!Neben einem exklusiven und vielfältigem Wellness-& Spa-Angebot, welches sowohl in Südtirol wie aber auch in Lazise Seinesgleichen sucht, bestechen beide Resorts durch ihrNeben der klassischen Gourmet-Halbpension - reichhaltiges Frühstück vom Buffet, abends ein 6 Gang Wahlmenü - bietet z.B. das Quellenhof Luxury Resort Passeier seinen Gästen in zwei weiteren Restaurants, der „Quellenhof Gourmetstube 1897“ und dem Sky Restaurant „Teppanyaki“, Kochkunst vom Feinsten! Im Quellenhof Luxury Resort Lazise hingegen genießen die Gäste vom Panorama-Restaurant mit Cabrio-Dach einen traumhaft romantischen Ausblick auf den See.In enger Zusammenarbeit mit dem hausinternenhaben die Quellenhof Resorts einen strikten Covid-19-Maßnahmenkatalog für beide Betriebe erarbeitet, welcher seinen Gästen einen sicheren und angenehmen Wohlfühlurlaub ermöglichen wird.Dieist aktuell ihre absolut große Stärke. Sowohl in den Wellnessbereichen, bei den vielen den Sport- und Freizeitmöglichkeiten, aber auch in den unterschiedlichen Restaurants gibt es Platz in Hülle und Fülle.05.06.2020-27.06.20202 Nächte ab 300,00 Euro p.P. im DZ Alpenrose2 Nächte ab 410,00 Euro p.P. in einer Wellness Suite deluxeWeitere Infos unter:Tel. 0473 64547411.06.2020 - 03.07.20202 Nächte ab 424,00 Euro p.P. in der Suite Oliva2 Nächte ab 520,00 Euro p.P. in der Suite Giardino „al lago“Weitere Infos unter:Tel. 045 8531000

