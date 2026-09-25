Ausgewählte Gastbetriebe widmen dem knackig-roten Winterradicchio eigene Menüs und zeigen, wie vielseitig die Herbstspezialität in der Küche eingesetzt werden kann. Mit dabei sind das <b>Restaurant Cervo<\/b>, der <b>Gasthof Zur Sonne<\/b> und der <b>Gasthof Pfitscher<\/b> in Unsere Liebe Frau im Walde sowie das <b>Gasthaus zur Lärche<\/b> und der <b>Gasthof Neue Post<\/b> in Proveis. Eine Tischreservierung wird empfohlen; die teilnehmenden Betriebe servieren die Radicchio-Gerichte jeweils freitags, samstags und sonntags.<BR \/><BR \/>Der Winterradicchio wächst auf den Feldern des Deutschnonsbergs und entwickelt erst durch die Veredelung in Quellwasser seine typische leuchtend rote Farbe, den knackigen Biss und die feinherben Noten. Wer mehr über das Produkt erfahren möchte, kann die Veredelung und Vermarktung bei den Verkaufspunkten in St. Felix und Proveis erleben. Sonntags lädt zudem ein Markt mit lokalen Produkten im Dorfzentrum von Unsere Liebe Frau im Walde dazu ein, bäuerliche Erzeugnisse und saisonale Spezialitäten kennenzulernen.<BR \/><BR \/>Auch das Rahmenprogramm bietet besondere Einblicke. Jeden Freitag führt eine Besichtigung durch den historischen Gampenbunker am Gampenpass, die mit einem Radicchio-Aperitif ausklingt. Beim Showcooking am 4. Oktober zeigen Thomas Kostner und Maurizio Gallina, wie Erfahrung und kreative Ideen zusammenfinden. Am 25. Oktober stehen die Präsentation des Buches „Hinter dem Horizont von Gestern“ und Radicchio-Fingerfood auf dem Programm. Den Abschluss bildet am 27. Oktober ein Workshop mit Dinner im Restaurant Cervo: Gemeinsam mit Küchenchefin Ingrid Mocatti entstehen kreative Gerichte mit lokalem Winterradicchio und weiteren saisonalen Naturschätzen.<BR \/><BR \/>Die Radicchiotage laden damit dazu ein, den Deutschnonsberg nicht nur kulinarisch, sondern mit allen Sinnen zu entdecken – zwischen regionalem Geschmack, gelebter Kultur und herbstlicher Berglandschaft.<BR \/><BR \/><b>Informationen:<\/b> Tourismusverein Deutschnonsberg, Tel. +39 0463 530088, <a href="mailto:info@deutschnonsberg.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@deutschnonsberg.it<\/a>, <a href="https:\/\/www.merano-suedtirol.it\/de\/deutschnonsberg\/essen-trinken\/gastronomie-an-der-grenze\/radicchiotage.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.deutschnonsberg.it<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1HpYSPs84kXdPBtwFLsefcGEI4i_G4V8I\/view" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier <\/a>kommst du zum Rahmenprogramm.