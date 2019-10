Radius Golf-Trophy am 19. Oktober

Für Golfer gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung ... heißt es. Trotzdem, bei Dauerregen und einer Temperatur von nur 5 bis 6 Grad am 8. September hätte es keinen Spaß gemacht!





Dazu Hans-Peter Thaler vom GC Petersberg: „Aufgrund der extrem schlechten Prognosen kamen schon am Freitag immer mehr Absagen von bereits gemeldeten Teilnehmern als wie neue Anmeldungen. Zusammen mit Radius-Chefredakteur Franz Wimmer und im Sinne der Teilnehmer haben wir dann gemeinsam beschlossen, die Radius Top 100 Golf-Trophy zu verschieben.“ Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Nach dem Wetterpech vom 8. September hofft Franz Wimmer auf den goldenen Herbst und speziell am dritten Oktober-Wochenende: „Nachdem der Turnierkalender des GC Petersberg im September voll war, wurde als neuer Termin der 19. Oktober festgelegt. Wir hoffen, dass Mathieu Ngoa, der Prior von Maria Weissenstein auch zu diesem Termin Zeit findet, um seine verbale Brücke vom Golfsport zu den christlichen Werten zu schlagen.“Gewertet werden Spielerinnen und Spieler bis Handicap 18 Medal und darüber nach Stabelford. Als Sonderpreise werden der „longest drive“ (Damen und Herren getrennt) und „nearest to the pin“ extra prämiert. Zudem werden auch der beste Junior und der beste Senior ausgezeichent. An Spannung dürfte es somit nicht fehlen. Den sportlichen Anforderungen entsprechend warten auf die Teilnehmer wieder exklusive Sachpreise wie z.B.: exklusive Wochenend- und Spa-Arrangements in Südtiroler Spitzenhotels und weitere schöne Sachpreise von Chervò, Ecco, Selli Golf Fashion, Spitaler Sports, Optik Julius, Greenfee Gutscheine von allen Südtiroler Clubs uvm.Weitere Infos und Anmeldungen über den GC Petersberg. Tel. 0471 615 122, [email protected]

som