Radius „Südtirols Top 100“

Foto: © Brandnamic

2022 ist es uns gelungen, einen ganz besonderen Ort zu finden. Nach der Universität Bozen, dem Flugplatz in Bozen, dem Kraftwerk Kardaun oder der Kellerei Bozen präsentieren wir die „Südtirol Top 100“-Radius-Ausgabe am 5. Oktober auf dem Brandnamic Campus hoch über Brixen. An diesem Ort, der sich von einer Schule in eine innovative Ideenschmiede verwandelt hat, erwartet die Gäste eine attraktive und spannende Veranstaltung.Brandnamic Geschäftsführer Michael Oberhofer beleuchtet in einem Impulsvortrag die Zukunft des Werbepakets von Print bis Social Media, Radius-Chefredakteur Franz Wimmer stellt die neueste Radius-Ausgabe vor, eine Führung durch den Campus für alle Interessierten rundet das Event ab.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.