Radius „Südtirols Top 100“: Präsentation in Vahrn

Auch 2023 ist es uns gelungen, einen ganz besonderen Ort zu finden. Nach der Universität Bozen, dem Flugplatz in Bozen, dem Kraftwerk Kardaun, der Kellerei Bozen, der Rotationshalle der Athesia uvm. präsentieren wir die „Südtirol Top 100“-Radius-Ausgabe am 4. Oktober im Interior Tower in Vahrn. Der erst kürzlich fertiggestellte elegante Neubau hat eine wichtige Vision: er vereint namhafte Südtiroler Betriebe aus den Branchen Innenausbau sowie Einrichtung miteinander.Zusammen mit Moderator Thomas Vonmetz wird Kurt Steurer, der Kopf hinter dieser Vision, über seinen Werdegang berichten.Radius-Chefredakteur Franz Wimmer stellt wiederum die neuste Radius-Ausgabe vor und ein abschließendes Flying Buffett rundet den Abend ab.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.