Das Programm startet um 15:30 Uhr im Sportzentrum Galizien mit der feierlichen Eröffnung der neuen Radrennbahn. Ab 16:30 Uhr lädt Steinmannwald zu einem bunten Nachmittagsprogramm ein: Der Verein Novum 2 betreibt eine kostenlose Radl-Werkstatt für kleine Reparaturen, die Polisportiva Pineta organisiert einen spannenden Fahrrad-Parcours für Kinder, und das Jugendzentrum Fly bringt Farbe und Kreativität ins Spiel – mit Malaktionen und der Wiederbelebung alter, vergessener Fahrräder. Zudem stehen viele leuchtende Gadgets bereit, um die Fahrräder zu dekorieren, die Sichtbarkeit zu erhöhen und sich auf die große Abfahrt vorzubereiten.<BR \/><BR \/>Um 19:30 Uhr startet die Lichterparade in Steinmannwald und zieht als leuchtender, fröhlicher Zug durch die Straßen von Leifers. Musik, Energie und ein funkelndes Lichtermeer machen diese Parade zu einem besonderen Erlebnis. Direkt im Anschluss, von 20:00 bis 23:00 Uhr, verwandelt sich die Kennedystraße in die Bühne des „Festes der Mobilität“ – mit Live-Musik, Unterhaltung und einem vielfältigen Animationsprogramm, das die ganze Stadt zum Mitfeiern einlädt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205778_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Doch das Event ist nicht nur ein Fest, sondern auch eine klare Botschaft: Sicherheit im Straßenverkehr geht uns alle an. Radfahrerinnen und Radfahrer sind aufgerufen, ihre Fahrräder regelmäßig zu überprüfen – Bremsen, Reifen, Klingel und vor allem die Beleuchtung. Wer mit Licht unterwegs ist, schützt sich selbst und wird von anderen rechtzeitig gesehen. Autofahrerinnen und Autofahrer wiederum tragen zur Sicherheit bei, indem sie Abstände einhalten, an Kreuzungen Rücksicht nehmen und ihre Geschwindigkeit an die Anwesenheit von Fahrrädern anpassen.<BR \/><BR \/>Die „Radlnacht“ wird von südtirolmobil in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Leifers organisiert und durch das europäische Projekt Life Alps finanziert. Informationen zu dieser und weiteren Initiativen rund um nachhaltige Mobilität sind unter <a href="www.s%C3%BCdtirolmobil.info" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.südtirolmobil.info<\/a> abrufbar.