137 Jahre jung ist die Fa. Karl Stanzel in der Meraner Altstadt. Ihr Bemühen ist es, Jugendliche wie Erwachsene anzusprechen und die Erwartungen der Kundschaft zuverlässig zu erfüllen. Dass dies gelingt, ist nicht von heute auf morgen geschehen, sondern das Ergebnis langjähriger Branchenerfahrung.<BR \/><BR \/>Alles auf Anfang: Im Jahr 1889 zog der Grödner Johann Baptist Mahlknecht nach Meran, um sich dort eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Er ließ sich in den Unteren Wasserlauben nieder, wo er den idealen Standort für sein Handelsgeschäft fand. Von hier aus wurden Stoffe und Monopolwaren vertrieben, die Mahlknecht aus dem gesamten Raum der alten Donaumonarchie bezog.<BR \/><BR \/>Es war schließlich Karl Stanzel, der Mann seiner Tochter, der der Firma nach dem Tod des Gründers seinen heutigen Namen gab. Trotz der beiden Weltkriege und der damit einhergehenden Frontdienste, Hungersnöte und wirtschaftlichen Umbrüche schaffte es der eigentlich gelernte Friseur, das Unternehmen am Markt zu halten. Sein Sohn Friedrich stieg nach seiner Heimkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft in den elterlichen Betrieb ein und richtete ihn gegen Ende der 1960er Jahre neu aus. Gefragt waren nun Konfektionsartikel und der Erbe begann, den Fokus auf Damen- und Herrenunterwäsche sowie auf Männerhemden zu legen. <BR \/><BR \/><b>Vom Traditionsgeschäft zum Spezialisten<\/b><BR \/><BR \/>Inzwischen leitet Gerhard Stanzel zusammen mit seiner Frau Lydia den Laden. Gemeinsam bauten sie die historischen Verkaufsräume um, um ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis sicherzustellen. Ihr Modernisierungskurs schlug sich ebenfalls im Sortiment nieder: Das Traditionshaus wurde zu einem Wäschefachgeschäft, das auf die branchenübliche Kombination aus Unter- und Nachtwäsche sowie auf Bademode vertraut. „Manche wundern sich, dass wir auch Oberhemden verkaufen“, so der Geschäftsführer in vierter Generation. „Das hat primär einen familiären Hintergrund: Obwohl Oberhemden typischerweise mit einem Anzug beim Herrenausstatter gesucht werden, ist es eine Hommage an meinen Vater, dem dieses Produkt sehr am Herzen lag.“ <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329612_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Klasse statt Masse<BR \/><\/b><BR \/>Ihren Anspruch an Qualität hat die Fa. Karl Stanzel durch den Wandel aber nicht verloren. Neben einem aufmerksamen Auge für feine Materialien blieben ein intuitives Gespür für Wertarbeit und ein attraktives Design erhalten: Ambra, Hanro, Emporio Armani, Calvin Klein, Oscalito, Marina Abagnale, Roidal, Verdissima, Perofil, Huber, Skiny und Milena sind Marken, die nicht zuletzt diesen Anforderungen gerecht werden. „Die Mode ist in Italien daheim. Dementsprechend führen wir viele italienische Labels“, erklärt Gerhard Stanzel.<BR \/><BR \/><b>Wachsende Herausforderungen<\/b><BR \/><BR \/>An sechs Tagen in der Woche hat die Kundschaft die Möglichkeit, in aller Ruhe mit fachkundiger Beratung in Meran einzukaufen, wobei individuelle Wünsche berücksichtigt werden. In diesen Punkten unterscheidet sich der stationäre Kleinhandel von anonymen Online-Shops. Trotzdem werden letztere zu einer zunehmenden Konkurrenz, die sich auf die Kundenfrequenz spürbar auswirkt. <BR \/><BR \/>„Viel hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Mittlerweile wird vermehrt im Netz eingekauft, wodurch das damit verbundene Risiko einer unüberlegten Anschaffung steigt“, beobachtet der Inhaber. <BR \/><BR \/><b>Jede Kundin und jeder Kunde zählt<\/b><BR \/><BR \/>Um positiv in die Zukunft schauen zu können, wird es immer wichtiger, verstärkt auf eine breit gefächerte Kundschaft aus dem In- und Ausland zu setzen. Langfristig braucht es laut Stanzel nichtsdestotrotz politische Maßnahmen, um sich weiterhin behaupten zu können. „Ich bin froh, dass wir seit 80 Jahren Teil des hds sind. Vor allem durch die fortschreitende Globalisierung wird es entscheidend sein, dass wir kleinen Geschäfte eine Interessensvertretung haben. Nur gemeinsam können wir der Öffentlichkeit unsere Anliegen vermitteln“, betont Gerhard Stanzel.<BR \/><BR \/><b>Wussten Sie, dass<\/b><BR \/>in Südtirol vor dem Zweiten Weltkrieg vieles noch selbst geschneidert wurde? Konfektionsware, also standardisierte, in Serie hergestellte Kleidung, gab es zwar schon seit dem 19. Jahrhundert, allerdings dauerte es, bis sich die Nähtechnologie verbreiten und in ländlichen Regionen durchsetzen konnte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329615_image" \/><\/div>