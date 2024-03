Rasante Slapstick-Komödie auf Tour

Foto: © Funny Money

Ray Cooneys farbenfrohe und humorvolle Farce „Funny Money“ erzählt die Geschichte von Henry Perkins, der unbeabsichtigt einen Koffer voller Bargeld mitnimmt. Als Henry versucht, sein Missgeschick zu vertuschen, wird er in eine absurde Spirale von Verwechslungen, Lügen und komischen Verwicklungen gezogen. Die skurrilen Situationen überschlagen sich regelrecht: Freunde stehen für das geplante Abendessen vor der Tür, ein misstrauischer Polizist, ein ungeduldiger Taxifahrer und eine Polizistin mit der überraschenden Nachricht von Henrys vermeintlichem Tod sorgen für zusätzliche Turbulenzen.Die Handlung entfaltet sich in atemberaubendem Tempo, während Henry verzweifelt versucht, die Kontrolle zu behalten. Die Verwirrung steigt, und die Komik erreicht ihren Höhepunkt. „Funny Money“ ist ein herausragendes Beispiel für Cooneys Talent im Bereich Slapstick-Komödie und für absurd-komische Situationen, die das Publikum zum Lachen bringen und einen unterhaltsamen Theaterabend garantieren.Unter der Regie von Chris Mayr spielen Thomas Hochkofler, Karin Verdorfer, Lukas Lobis, Margot Mayrhofer, Georg Kaser und Julia Augschöll. Die Aufführungen von „Funny Money“ finden ab Ende April in Bozen, Brixen und Meran statt; Tickets sind online unter www.mytix.bz erhältlich.>>29.04., 30.04. + 02.05.: BOZEN, Waltherhaus>>03.05., 04.05. + 05.05.: BRIXEN, Forum Brixen>>07.05., 08.05. + 09.05.: MERAN, Kimm.Beginn jeweils um 20 Uhr. Tickets: www.mytix.bz