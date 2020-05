Raumluftdesinfektion: Hygiene nach Covid19

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Flächenhygiene und Raumluftdesinfektion spielen hier eine maßgebliche Rolle. Verkeimte Oberflächen und verunreinigte Raumluft sind Nährboden und Träger von Erregern aller Art.bietet in Zusammenarbeit mit der Firmadie passende Lösung.Gemeinsam haben sie nach einem umweltfreundlichen, schnellen und effizienten Weg gesucht. Den perfekten Partner für dieses Projekt haben sie ingefunden. Deren lange Forschung hat sich ausgezahlt: Die Firma hat eine einzigartige Idee entwickelt, Räume mit elektrolytisch vorbehandeltem Wasser zu desinfizieren. Hierbei verwendet man für die Raumluftdesinfektion einen Luftbefeuchter. Je nach Anwendungsbereich wird eine vordefinierte Menge Kaltnebel ausgebracht, die für die optimalen Hygienebedingungen in der Luft und auf Oberflächen sorgt.Was dieses Produkt auszeichnet, ist der komplette Verzicht auf Zusatzstoffe und Chemikalien. Dadurch ist diese Art von Reinigung für Mensch und Tier gänzlich unbedenklich und die Umwelt wird nicht zusätzlich belastet. Zudem ist das Verfahren HACCP zugelassen und klassifiziert.Räume mit bis zu 200 m² können mithilfe dieses Vorgangs innerhalb kürzester Zeit gereinigt werden. Bakterien, Viren, Pilze und Sporen werden auf allen Oberflächen (Metall, Kunststoff, Textilien usw.) neutralisiert.Natürlich ist dieses Produkt nicht nur für die Gastronomie- und Tourismusbranche, sondern auch für das Gesundheitswesen, den Handel und die Industrie interessant. Senoner Hotelbedarf begleitet Sie auf Ihrem Weg in eine keimfreie Zukunft und unterstützt Sie bei der sicheren Wiederaufnahme Ihrer Tätigkeit.Bei weiteren Fragen steht Senoner Hotelbedarf & Lex Resch saubere, gesunde Lebensräume Ihnen gerne zur VerfügungTel. 0471 974 243 oder [email protected]

