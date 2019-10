READY OR NOT – AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, TOT

Es sollte der glücklichste Tag in ihrem Leben werden: Grace (Samara Weaving) heiratet ihren Partner Alex (Mark O’Brien). Nach den Feierlichkeiten wartet Alex„ steinreiche Familie bereits auf Grace, denn sie soll mit ihnen als eine Art Aufnahmeritual in die Familie ein Spiel spielen – Die Wahl fällt auf Verstecken.

Was für Grace als Spaß beginnt, wird schnell zum todernsten Überlebenskampf: Die Familie bewaffnet sich und macht Jagd auf die junge Braut. Auf der Suche nach Grace ziehen die Familienmitglieder durchs Haus und lassen versehentlich auch die Köpfe ihrer Vertrauten und Angestellten rollen.

Gelingt es Grace zu entkommen oder fällt sie dem mörderischen Ritual der Familie Le Domas zum Opfer? Ist wirklich etwas dran an der Sage, dass die Familie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat? Oder ist das alles nur Humbug?



Zu sehen ab dem 24. Oktober im Cineplexx Bozen.







DEM HORIZONT SO NAH



Die Verfilmung des autobiografischen Bestsellers von Jessica Koch über die tragische Beziehung zu ihrer großen Liebe – dem schwer traumatisierten Jungen Danny startet ab 24. Oktober im Cineplexx Bozen.

Jessica (Luna Wedler) ist gerade 18 Jahre alt, als sie zum ersten Mal auf Danny (Jannik Schümann) trifft. Sie ist sofort begeistert. Danny ist ein echter Schönling. Er scheint alles zu haben: jung, erfolgreich, selbstbewusst und immer hilfsbereit. Und Jessica ist noch jung, hoffnungsvoll, gierig auf ein erfülltes Leben. Erst Stück für Stück wird ihr bewusst, dass Danny eine Mauer aufbaut, die sie abschirmt. Aber wovor eigentlich?

Danny verbirgt ein schreckliches Geheimnis. Als er Jessica die Türen zu seiner düsteren Vergangenheit öffnet, glaubt sie fest daran, ihre Liebe trotzdem noch retten zu können. Doch die Traumata, die Danny durch seine Familie erlitten hat, lassen sich nicht einfach ungeschehen machen. Die Zukunft ist verstellt — nicht nur durch seelische Wunden. Und obwohl Jessica alles für Danny tun würde, muss sie sich bewusst machen, dass die Zukunft, von der sie träumt, so nie eintreffen wird.





som