Mit etwa 350 Mitarbeitenden lebt Recla eine offene Du-Kultur und pflegt ein Arbeitsumfeld, in dem Teamgeist im Mittelpunkt steht. Der wachsende Betrieb setzt auf modernste Technologien und erweitert derzeit seinen Standort in Schlanders – so entstehen sichere Arbeitsplätze und spannende neue Chancen.<BR \/><BR \/><b>Vielfältige Karrierewege<\/b><BR \/><BR \/>Recla bietet attraktive Möglichkeiten in allen Unternehmensbereichen:<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Büro:<\/b> Von Verwaltung über Buchhaltung, IT bis hin zum Vertrieb. <BR \/>•<\/TD><TD><b>Produktion:<\/b> Von der Metzgerei über Speck- und Wurstherstellung bis zur Spedition.<BR \/>•<\/TD><TD><b>Technik:<\/b> Moderne Anlagen und laufende Innovationen schaffen ideale Bedingungen für Fachkräfte, die abwechslungsreiche Aufgaben lieben. <BR \/><BR \/><b>Ausbildung, Weiterbildung und Quereinstieg<\/b><BR \/><BR \/>Recla ist ein zertifizierter Ausbildungsbetrieb. Lehrstellen gibt es in den Bereichen Technik, Büro und Metzgerei. Auch Quereinsteiger\/-innen erhalten Chancen durch interne Ausbildung. Für Berufserfahrene stehen gezielte Weiterbildungen und Entwicklungsmöglichkeiten bereit.<BR \/><BR \/><b>Attraktive Benefits<\/b><BR \/><BR \/>Neben einem angenehmen Betriebsklima profitieren die Mitarbeitenden von zahlreichen Vorteilen:<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>eigenes Betriebsrestaurant mit Halbmittag und Mittagessen; <BR \/>•<\/TD><TD>attraktiven Rabatten im eigenen Geschäft; <BR \/>•<\/TD><TD>dem Recla-Care-Bonus zur Abrechnung privater Rechnungen rund um das Wohlbefinden; <BR \/>•<\/TD><TD>weiteren Benefits, die den Arbeitsalltag bereichern. <BR \/><BR \/><b>Derzeitige offene Stellen:<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Mitarbeiter (m\/w\/d) im Technikbüro<BR \/>•<\/TD><TD>Mitarbeiter (m\/w\/d) im Qualitätsmanagement<BR \/><BR \/><b>Bewirb dich auf<\/b> <a href="https:\/\/www.recla.it\/de\/das-unternehmen\/karriere\/71-0.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.recla.it\/jobs<\/a> oder melde dich direkt beim Personalleiter <b>Ivan Gianordoli<\/b><BR \/><BR \/> <a href="mailto:ivan.gianordoli@recla.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ivan.gianordoli@recla.it<\/a><BR \/><b>0473 737 317<\/b>