Die Gesellschaft stellt auf ihrer Homepage und über den Telegram-Kanal aktuelle Verkehrsprognosen zur Verfügung, die nach Zeitabschnitten gegliedert sind. Vor allem an Wochenenden, die für Ausflüge in die Berge sehr beliebt sind, oder während der Weihnachtsfeiertage ist mit einem höheren Verkehrsaufkommen als üblich zu rechnen. Es empfiehlt sich daher, die Stoßzeiten, die mit einem schwarzen Punkt markiert sind, zu meiden und einen Reisezeitraum zu wählen, in dem man ruhiger und entspannter unterwegs sein kann. Vom 15. November (bis zum 15. April) gilt zudem – bei Strafe – die Pflicht, mit Winterreifen zu fahren oder Schneeketten mitzuführen, auch wenn kein Schnee und kein Eis liegt. Eine Pflicht, die in Österreich – für alle, die über die Grenze fahren – sogar schon ab 1. November in Kraft tritt. Angesichts der Jahreszeit empfiehlt es sich außerdem, vor Fahrantritt einen Blick auf die Wettervorhersagen zu werfen, um starke und plötzliche Niederschläge zu vermeiden..<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244565_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244568_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sobald man auf die A22 auffährt, kümmert sich die Brennerautobahngesellschaft um die <a href="https:\/\/www.autobrennero.it\/de\/auf-der-reise\/reisen-im-winter\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sicherheit der Reisenden<\/a>. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Benutzerservicezentrums überwachen jeden Kilometer der Autobahn – rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. Etwaige Störungen oder Verkehrsbehinderungen werden umgehend über Wechselverkehrszeichen gemeldet, und die Autobahn wird gezielt auf die niedrigen Wintertemperaturen vorbereitet. Dank 26 Wetterstationen und Sensoren im Straßenbelag kann die Temperatur auf den verschiedenen Autobahnabschnitten genau überwacht werden. Dadurch werden die 424 Einsatzfahrzeuge für Salzstreuung und Schneeräumung nur dann eingesetzt, wenn es erforderlich ist.<BR \/> Die Gesellschaft verfügt über 13.520 Tonnen Streusalz und 1.225 Tonnen flüssige Salzlösung, deren Einsatz vorausschauend und umsichtig geplant wird. Ziel ist es, den Verbrauch der Streumittel zu optimieren, die Umweltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig die Bausubstanz der Autobahn zu schonen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244571_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244574_image" \/><\/div>