Reisetrend Qualität statt endloser Luxus

Michael Oberhofer ist teilhabender Geschäftsführer der Marketingagentur Brandnamic. - Foto: © Brandnamic

Nicht mehr Gewinnmaximierung um jeden Preis, sondern eine Rückbesinnung auf echte und tiefgehende Gastfreundschaft, die sich Zeit nimmt? Die Zeichen der Zeit stehen auf Achtsamkeit, auch in der Reisebranche. Nach einer Zeit großer Einschnitte ist der Drang, in die Ferne aufzubrechen und möglichst viele „To-dos“ abzuhaken auf einer Seite zwar ungebrochen, doch gleichzeitig ist ganz klar ein Überdruss zu erkennen: Viele Menschen sind es leid, dass immer alles mehr, größer, schneller sein muss. Sie sehnen sich nach Ruhe, nach besonderen, wahren Erlebnissen und Begegnungen und vor allem nach Qualität – für die sie auch bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben. Und: Es darf gern auch etwas weniger sein, solange es richtig gut ist. Die Unvergleichbarkeit des Angebots ist wichtiger als die Maßlosigkeit des Angebots.Für die Hoteliers, die dieser Entwicklung Folge leisten wollen, bedeutet das, sich nicht mehr nur auf den Luxus der Architektur, der Ausstattung oder die Fülle des Serviceangebots zu verlassen, sondern stärker denn je auf die Serviceleistungen zu setzen – persönliches Engagement, Zeit und Empathie. Dies wiederum ist eine Chance: Wenn Qualität nicht zwingend gleichbedeutend mit einem unbegrenzten Budget ist, kann man in Zeiten der Ressourcenknappheit vielleicht auf einen weiteren Infinitypool verzichten und stattdessen mit anderen Faktoren punkten. Nichts begeistert einen Gast mehr, als in seinen Bedürfnissen und seiner Persönlichkeit wahrgenommen zu werden. Wer seinen Gästen vermittelt, „Ich will, dass es dir gutgeht, dein Wohlbefinden kümmert mich“, wer Erwartungen mit kleinen und großen Magic Moments übertrifft, wird seine Gäste emotional stärker an sein Haus binden, als das ein goldener Wellnessbereich oder Sushi zum Frühstück je leisten könnten.Mit weniger Angeboten, dafür allerhöchster und mit Vorliebe lokaler Qualität, mit einem – dank guter Arbeitsbedingungen – starken, kreativen Team und mit einem durchdachten, gelebten Hotelkonzept schafft man außergewöhnliche Erlebnisse für die Gäste, sogenannte „Mikromomente“: intensive Augenblicke, die im Gedächtnis bleiben, weil sie unerwartet sind, Glücksgefühle hervorrufen und das Gefühl verleihen, geschätzt zu werden. Das Glück soll tief, nicht umfangreich sein. Nicht umsonst gelten die besten Hoteliers als „Erinnerungsdesigner“. Ihre Gäste vergessen den Urlaub bei ihnen nicht.