Renommierte Auszeichnung für das Medical Center Quellenhof.

Das Medical Center Quellenhof hat sich in den letzten Jahren unter der ärztlichen Leitung von Dr. med. Christian M. Raffeiner zu einem derentwickelt.Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf den verschiedenen Aspekten der. So werden ganzheitliche Check-Up´s mit allen notwendigen Untersuchungen zur Früherkennung vondurchgeführt. Zur Vorsorgemedizin gehört aber auch die Behandlung altersbedingter Erscheinungen. Deswegen werden im Medical Center individuell abgestimmte Methoden der nicht operativen ästhetischen Medizin angeboten. Einen weiteren Bereich der Präventivmedizin stellt die Abklärung und Therapie osteomuskulärer Probleme dar, um die sich zwei Mitarbeiter der Abteilungannehmen. Spezialisiert hat sich das Zentrum außerdem auch auf den Bereich Magen-Darmerkrankungen, wobei die Abklärung mittelseinen wichtigen Bereich darstellt. Zum Leistungsangebot gehört außerdem der große Bereich derUnterstützung findet Dr. Raffeiner seit 1 November durch Frau. Sie istund(Haut-, Venen- und Enddarmerkrankungen). Nach mehrjähriger oberärztlicher operativer Tätigkeit in deutschen Universitätskliniken war sie langjährige Co-Direktorin in einem großen Zentrum für Venen- und Enddarmerkrankungen im Südwesten Deutschlands. Gemeinsam mit Dr. Raffeiner wird sie im Medical Center Quellenhof ihre bisherige Tätigkeit fortführen. Alle modernen Methoden zur Diagnostik und Therapie der Venenerkrankung werden hier angeboten. Dies umfasst unter anderem diewieoderin einer schonenden Form der Lokalanästhesie. Eine Vollnarkose ist nur in Ausnahmefällen notwendig. Darüber hinaus ist sie sehr erfahren in der operativen Therapie vonsowie in der Behandlung von Hauterkrankungen insgesamt. Ein weiterer Schwerpunkt der beiden Ärzte liegt in der Behandlung von(Hämorroiden, Fisteln, etc.). So können die beiden Kollegen das lästige Hämorrhoidalleiden schmerzlos ambulant mittels Verödung angehen bzw. größere Knoten abbinden. Eine Operation bleibt ausgedehnten Befunden vorbehalten.Ganz nach dem Motto „wurde im Oktober 2020 auch der gesamte Bereich der Äerweitert. Im Medical Center Quellenhof werden sowohl Techniken als auch Wirkstoffe angewandt, die traditionellen Anbietern im Beautybereich nicht zur Verfügung stehen. Dabei setzt man aufMedical Center QuellenhofPseirerstraße 4739010 St. Martin in PasseierTel.: 0473 445500

