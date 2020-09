Rentmas – das online Mietportal für deine nächste Baumaschine.

Wie funktioniert die Mietplattform von rentmas?

1. 24/7 Service - ideal bei kurzfristigen Anfragen

Transparenter Preis

rentmas hat nichts zu verbergen! Es wird sofort der effektive Mietpreis angezeigt, sobald die Maschine, der Mietzeitraum und der Einsatzort angegeben wurden.



Bei uns bekommst du den günstigsten Transportpreis

Mit der Echtzeitortung der Maschinen können Kunden eine Maschine direkt in deiner Nähe mieten. Kunden ersparen sich so unnötige Transportkosten und lange Lieferzeiten.



Vertrauen ist gut, versichern ist besser!

Mit der obligatorischen Absicherung gegen Schäden sind Kunden bestens vor unliebsamen Überraschungen gefeit. Dadurch können Sie sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren.



Auf dem Mietportal können vom Kran bis zum Mini-Bagger alle wichtigen Baumaschinen jederzeit online gemietet werden. Alle Maschinen sind mit einem GPS-Sensor ausgestattet, was die Auswahl der am nächsten gelegenen Maschine ermöglicht.Das Südtiroler Startup rentmas hat eine innovative Mietplattform für Maschinen mit Industrie-4.0-Standard entwickelt: „Unsere Lösung ermöglicht bei geringeren Kosten eine schnellere Zustellung der Maschinen“ so Manuel Niederstätter, einer der Gründer.Mit rentmas können Hebemittel, Baumaschinen und andere Geräte bequem online auf dem Mietportal gebucht werden. Bagger, Stapler, Radlader, Generatoren und vieles mehr kann nicht nur in Südtirol, sondern im ganzen Nordosten Italiens online gemietet werden. In den nächsten Monaten werden hunderte weitere Maschinen in ganz Norditalien folgen. Alle Maschinen auf dem Portal verfügen über ein eingebautes Tracking-System, dadurch kann die Position der verfügbaren Maschinen in Echtzeit nachvollzogen werden. Die Mieter können dadurch immer die am nächstgelegene Maschine auswählen und. Das Mietportal renmtas.it istgeöffnet, was das Mieten auch dann ermöglicht, wenn andere Vermieter geschlossen sind. Das innovative Konzept von rentmas wurde sowohl vom Europäischen Forum Alpbach als auch vom Future Hub Startup Award der Messe Bozen mit einem Platz unter den Top drei ausgezeichnet.Das digitale Herz von rentmas ist die Industrie 4.0. Diese bietet die notwendigen Instrumente, wie die Vernetzung der Maschinen, um die Vermietung von Maschinen smart und effizient zu gestalten. Das ermöglicht den Kunden immer eine Maschine direkt dort zu mieten, wo sie auch gebraucht wird. Daraus ergeben sich. Durch den zu 100% digital abgebildeten Mietablauf, ist es nicht nur jederzeit möglich eine Maschine online zu mieten, sondern ermöglicht es auch einen transparenten Preis zu garantieren.. Sobald der Kunde für eine gewünschte Maschine den Mietzeitraum und den Einsatzort ausgewählt hat, wird der Preis für die angegebene Konfiguration kalkuliert.„Wir sind dort, wo der Kunde eine Maschine braucht! Unsere Mission ist es eine unkomplizierte, schnelle und transparente Mieterfahrung von A bis Z zu bieten. Dabei wollen wir auch einen ökologischen Beitrag leisten und die Co2 Emissionen bei den Transporten reduzieren.“ sagenund, Gründer von rentmas.Die Mietplattform von rentmas kennt keine Geschäftszeiten, der Dienst ist rund um die Uhr verfügbar. Es kann jederzeit eine Maschine gebucht werden.